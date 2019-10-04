RU  UA  EN

пятница, 4 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Бизнес

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

4 октября

15:21
В налоговом комитете заблуждаются: финдиректор "Метинвеста" прокомментировала законопроект 1210
15:19
В Украине заявили о подписании с Беларусью контрактов на огромную сумму
14:08
Глава профильного комитета согласился с необходимостью изменить налоговый проект 1210
11:11
Экономический рост и стабильные цены: НБУ и Кабмин согласовали важный меморандум

3 октября

17:31
Налоговые поступления увеличились за счет перекрытия минимизационных схем - Верланов
13:18
Что происходит с гривной в Киеве: фото с курсами валют
12:15
ОВГЗ - отличный фундамент для строительства полноценного фондового рынка в Украине - CEO Freedom Holding
12:01
В Украине могут вернуть схему времен Януковича выбивания денег с бизнесменов: решение Рады

2 октября

23:57
Конец эпохи бедности: сеть взорвалась комментариями из-за печати купюр номиналом в 1000 гривен
20:51
​НБУ не смог остановить рост доллара: появились тревожные данные
18:05
​Администрация морских портов готовит массовые сокращения: что ждет безработных сотрудников
17:11
Эксперты представили прогноз об убытках Украины после пересчета ставок ренты на добычу руды
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В "Укрлендфарминг" рассказали, как восстановить плодородие украинских почв

пятница, 04 октября 2019, 13:55
переглянути новину українською

Руководитель департамента агропроизводства Группы компаний "Укрлендфарминг" рассказал, как один из крупнейших агрохолдингов страны решает вопрос с улучшением и восстановлением плодородия украинских почв и почему использование органических удобрений является не только полезной, но и экономически эффективной мерой для украинских агропроизводителей.

Как рассказал Владислав Тютюнник в комментарии "ДС", для эффективного земледелия в Украине важна правильная организация территории каждого конкретного хозяйства, с одновременным совершенствованием структуры сельскохозяйственных угодий в целом, чтобы достичь рациональной структуры посевных площадей. Так для получения запланированных показателей урожайности на площадях, которые обрабатывает "Укрлендфарминг", активно используется правильный севооборот и обязательно проводится дифференцированная обработка почвы: согласно почвенно-климатических условий каждого региона и биологических особенностей возделываемых культур. Также на этапе посева принципиально важно использовать высококачественные семена от ведущих отечественных и зарубежных компаний, ведь качество посевного материала сильно влияет на почву.

"В ходе вегетативного периода мы применяем прогрессивные способы посева, ухода за посевами, механизированной уборки урожая. Ну и, конечно, применяем интегральную защиту культур от сорняков, болезней и вредителей. При этом мы делаем акцент на профилактику болезней и вредителей, чтобы не создавать для почв проблемы путем внесения сильнодействующих химикатов, – говорит Владислав Тютюнник. – В нашей Группе компаний очень развито направление животноводства, поэтому мы обязательно используем органические удобрения – как побочный продукт деятельности указанного подразделения. В основном органические удобрения используются в кормовых севооборотах для получения максимальных урожаев кормовых культур".

Как отмечает руководитель департамента агропроизводства Группы компаний "Укрлендфарминг", такой агротехнический прием не только увеличивает урожайность, но и стабилизирует и улучшает качественные показатели почвы, важнейший среди которых - это содержание гумуса. Применение органических удобрений не только обогащает почву питательными веществами, но и улучшает ее физико-химические свойства, стимулирует аэрацию, помогает снизить кислотность.

И сложным вопросом для украинских аграриев остается введение в структуру посевных площадей новых земель, которые стали непригодными из-за постепенного облесения. Для этого активно проводится раскорчевывания кустарников и лесистых массивов с последующей подготовкой почвы под озимые культуры. В качестве примера эффективно проведенной работы Тютюнник привел региональное управление "Полесье", где такие мероприятия уже провели более чем на 2500 га, и процесс освоения лесистых земель продолжается.

"Укрлендфарминг" является одним из крупнейших украинских агропромышленных холдингов, принадлежит украинскому бизнесмену Олегу Бахматюку. Агрохолдинг управляет земельным банком общей площадью около 500 тыс. Га и кроме выращивания зерновых и масличных культур, семян, занимается также животноводством, производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL).

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве обсудили, как расширить санкции в отношении России

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Многогранный Papas: как ЕБРР и ЕС помогли украинскому предпринимателю запустить уникальный картофельный бренд

АПК Украины поставил экспортный рекорд и, очевидно, не последний

Елена Кислая: Рейдеры Дубиль и Аверьянов захватили наше предприятие, так как оно было прибыльным и успешным

"Мыльный пузырь" Вадатурских: почему "Нибулон" скрывает свое финансовое положение

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: