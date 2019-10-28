Элеватор "Укрлендфарминг" стал образцом в автоматизации и технологичности - эксперты

Эксперты "АгроЭкспедиции" проинспектировали один из элеваторов крупнейшего украинского агрохолдинга "Укрлендфарминг" бизнесмена Олега Бахматюка. Элеватор агрохолдинга в Дубно специалисты определили, как "образец для подражания" благодаря полной автоматизации и использованию передовых технологий.

"АгроЭкспедиция", проект профильного издания Elevatorist.com, посетила Дубенский элеваторный комплекс агрохолдинга "Укрлендфарминг" (Ukrlandfarming).

"На элеваторе Ukrlandfarming применены высококачественные датчики на всех узлах управления элеватором, используются технологичные зачистные шнеки, управление которыми может производиться удаленно. Элеватор является образцом для многих: на предприятии применена полная АСУ ТП и эффективно используются современные технологии", — отметил Сергей Шевченко, эксперт "АгроЭкспедиции".

Зернокомплекс расположен на одной территории с развитой логистикой. Первую очередь строили в 2008 году - были установлены силосы на 30 тысяч т хранения и 2 зерносушилки. К ним добавились две емкости для хранения зерна на 60 тысяч т., и в 2014 году построили еще один комплекс — на 194 тысяч т. Всего комплекс может хранить 284 тысяч т зерновых.

"Первая и вторая очередь Дубенского элеваторного комплекса соединены между собой. Силосы первого элеватора небольшие, в них удобно хранить некрупные партии зерна. На втором элеваторе каждый силос вмещает в себя 28 тысяч т — это объем небольшого зернохранилища. В эти силосы мы складываем крупные партии продукции. Это позволяет нам быть гибкими и формировать качественные партии зерна для отгрузки в порты", — говорит главный инженер Дубенского элеваторного комплекса Василий Олийнык.

Дубенский элеваторный комплекс работает как с собственным, так и со сторонним зерном. Принимают раннюю и позднюю зерновые группы, основные культуры здесь — пшеница и кукуруза. Элеваторный комплекс одновременно может принимать три культуры.

По словам начальника ПТЛ комплекса Виктора Скорика, земли агрохолдинга регулярно инспектируются на предмет заражения карантинными организмами — проблем с этим не обнаружено. Со всех поклажедателей на комплексе при приемке требуют пакет документов, который подтверждает безопасность продукции.

"Есть оперативные силосы для влажного зерна — там можно разделить кукурузу по влажности. Стараемся разделить с разницей во влаге в пределах 2%. Это позволяет качественно производить сушку зерна. Сушилки у нас производительные (250 т/час), и дают возможность сушить бережно. Согласно контрактным показателям кукуруза 3 класса при отгрузке на экспорт допускается содержание поврежденного зерна не более 5%. У нас экспортные партии выходят не более 2-3%. Стараемся найти золотую середину между количеством и качеством — принять больше и заложить на хранение качественнее. Поэтому первичная очистка проводится до сушения, остальная примесь отделяется после просушки", — объяснил Виктор Скорик.

Дубенский элеваторный комплекс был построен чтобы обеспечивать потребности Ukrlandfarming в регионе, но работает и с давальческим зерном — местные фермеры везут зерно на элеватор. На зернокомплексе можно улучшить качественные показатели, собрать экспортную партию и оперативно отправить продукцию в порт. На предприятии есть 2 собственных локомотива, комплекс легко отгружает маршрут в 54 вагона.

"Такие возможности по отгрузке зерна на железную дорогу дают нам большие конкурентные преимущества", — резюмировал Василий Олийнык.

"Укрлендфарминг" является одним из крупнейших украинских агропромышленных холдингов, который занимается выращиванием зерновых и масличных культур, семян, производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL), животноводством, производством мяса и молока. Общая мощность собственной элеваторной сети "Укрлендфарминг" – 2,66 млн тонн одновременного хранения пшеницы. Владельцем холдинга является бизнесмен Олег Бахматюк.