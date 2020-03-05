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"Месть за яйца": работники птицефабрики обвинили директора НАБУ Сытника в давлении на предприятие

четверг, 05 марта 2020, 15:42
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Работники государственной исполнительной службы, нарушая санитарные правила, пытались попасть на территорию киевской птицефабрики. Работники, которые вышли защищать свое предприятие, обвинили директора НАБУ в мести за нанесенные на яйца надписи "Сытника геть!".

Об этом сообщают "Українські новини".

Работа птицефабрики, которая входит в состав агрохолдинга "Авангард", была заблокирована из-за попытки работников исполнительной службы, которые пришли описывать имущество предприятия с подачи НАБУ. На птицефабрике заявляют о неправомерном давлении и попытке сорвать производственные процессы, ведь предприятие не имеет отношения к делу, на которое ссылается исполнительная служба.

Кроме того, предприятия находятся на усиленном санитарном режиме по приказу Держспоживслужбы из-за усиленных мер безопасности во избежание распространения птичьего гриппа, поэтому доступ на территорию посторонних лиц запрещен. Работники исполнительной службы пытались пройти на объект без соблюдения санитарных правил и требований безопасности.

Больше всего работников предприятия, которые вышли на защиту фабрики, возмутило, что такие действия могут быть связаны с личной местью директора НАБУ Артема Сытника за надписи на яйцах. Дело в том, что 5 февраля в Киеве возле Верховной Рады, Кабинета министров и Офиса генпрокурора прошел многотысячный митинг работников агрохолдинга. Они вышли в защиту рабочих мест от действий Артема Сытника, которого обвиняли в попытке сорвать посевную и заблокировать работу птицефабрик допросами 10 тысяч работников и открытием дел о якобы несуществовании двух самых крупных в Евразии птицекомплексов агрохолдинга.

Сотрудники компании передали генпрокурору Рябошапке и пытались передать директору НАБУ Сытнику яйца с надписью "Сытника геть!", которые были привезены работниками киевской птицефабрики, о чем было известно Артему Сытнику. Поэтому работники птицефабрики обвинили Сытника в мести и попытке уничтожить предприятие.

Работники исполнительной службы уже уехали с птицефабрики, а руководство предприятия ожидает от службы запроса с пояснениями, на каком основании исполнители пытаются в нарушение правил проникнуть на территорию предприятия, которое не является стороной в деле и предоставленного судебного решения.

Киевская птицефабрика, которая входит в состав агрохолдинга "Авангард", работает 60 лет. Комплекс производит 290 млн яиц в год и платит 23 млн налогов. Средняя зарплата на предприятии составляет около 15 000 гривен. Большинство работников птицефабрики - молодежь, которым предприятие предоставляет жилье. 10% работников компании были трудоустроены в сотрудничестве с центрами занятости.

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