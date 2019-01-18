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Нардеп Шахов призвал власть отказаться от планов повышения цены на газ

пятница, 18 января 2019, 13:36

Если правительство выполнит требования МВФ относительно повышения цены на газ в мае этого года, это «съест» повышение зарплат и пенсий.

Об этом заявил народный депутат от партии «Наш край» Сергей Шахов.

Планируемое правительством повышение цены на газ может иметь ряд опасных социально-политических последствий, подчеркнул Шахов.

«Во-первых, идя на поводу требований Международного валютного фонда власть демонстрирует неспособность вести независимую экономическую политику. Во-вторых, запланированное на май повышение цены газа «съест» правительственные подачки к зарплатам и пенсиям, которые правительство сделало в последнее время. Все это вместе может спровоцировать серьезные социальные протесты, экономический и политический кризис, что крайне опасно в год двух крупных избирательных кампаний», – пояснил позицию «Нашего края» Сергей Шахов.

Он напомнил, что последнее повышение цен на газ в ноябре прошлого года загоняет жилищно-коммунальный сектор в еще более глубокую депрессию.

«В декабре долг населения по оплате жилищно-коммунальных услуг вырос на 10-20 процентов. Теплогенерирующие предприятия не имеют средств для расчета за использованный газ, поэтому правительству приходится в ручном режиме распределять ресурсы, чтобы города не замерзли. И это еще до получения новых платежек людьми. Теперь же власти снова начинает казаться, что газ дешевый», – сказал Сергей Шахов.

Народный депутат от «Нашего края» призвал власть отказаться от планов повышения цены на газ.

«Партия «Наш край» призывает правительство одуматься и отбросить требование кредиторов повышать цену на газ простым украинцам. Привычка прогибаться под МВФ уже сделала бедных граждан еще беднее. Очередной рост цен с точки зрения политики и экономики будет для власти самоубийственным и грозит непрогнозируемыми последствиями для страны», – резюмировал Сергей Шахов.

Напомним, в отчете Международного валютного фонда прописано условие предоставления очередного кредитного транша Украине. Средства в размере $2,6 млрд поступят в случае повышения цены на газ для населения на 15% в мае 2019 года. Чиновники не исключают, что газ может подорожать даже на 20%. Окончательная цифра будет зависеть от многих факторов, объясняют они. Первый кредитный транш $1,4 млрд правительство Украины получило в декабре 2018-го после повышения цены на газ для населения в ноябре.

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