Тимошенко пообещала сделать Украину энергетически независимой

Юлия Тимошенко заявила, что в случае победы на выборах сможет за 5 лет обеспечить Украине энергетическую независимость.

Об этом она заявила в среду, 23 декабря, в комментарии журналистам после подачи документов на регистрацию в ЦИК.

"Энергетическая независимость может стать для Украины реальностью. Ее не надо выпрашивать, энергетическую независимость надо приобретать. Ставлю перед собой задачу, чтобы через 5 лет я могла отчитываться о том, что в Украине достигнута энергетическая независимость в полной мере. И тогда мы укрепим свою политическую независимость", - отметила Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" убеждена: у Украины есть достаточно залежей для обеспечения себя природным газом и углем, который сегодня также завозится из-за рубежа.

"У нас есть достаточно урана, чтобы и себя обеспечить ядерным топливом, и помочь другим странам. Но мы уже десятилетия не имеем своего завода по производству ядерного топлива", - сказала Тимошенко и выразила уверенность, что такой завод можно будет построить за 5 лет.

Также, по словам председателя партии, в Украине "на нулевой отметке находится развитие возобновляемой энергетики". Но команда "Батькивщины" имеет четкую программу, как развить это направление, заверила ее лидер.