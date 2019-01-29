РУС. | УКР.

вторник, 29 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.50
Меню
Бизнес

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

29 января

12:52
Под Киевом маршрутка на перекрестке влетела в другую: фото и видео момента ДТП
12:40
Активисты устроили "теплую" встречу с чеченцами, жестоко избившими мужчину в центре Киева: фото
12:37
В Украине указали на "зраду" в деле Януковича
12:14
В феврале Украину накроет сильная магнитная буря: названы даты и способы защиты
12:10
Где смотреть онлайн Барселона - Севилья: расписание трансляций
12:06
У Тимошенко призвали прекратить насчитывать украинцам завышенные суммы за газ
11:55
В блузке за 9 тысяч гривен: Ефросинина похвасталась стильным образом на съемках нового шоу
11:52
Покажите живого Леню: в сети обсуждают пропажу главаря ЛНР
11:50
Известная российская актриса родила от своего ученика
11:45
В сети показали фото скопления "героев парковки" в центре Киева
11:28
​США нанесли удар по режиму Мадуро
11:26
Украина заняла последнее место в Европе рейтинге экономических свобод: Рабинович обвинил власти
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

У Тимошенко призвали прекратить насчитывать украинцам завышенные суммы за газ

вторник, 29 января 2019, 12:06

Более 3 миллионов домохозяйств, у которых нет счетчиков, получили втрое увеличенные счета за потребление газа.

Об этом в прямом эфире на телеканале ZIK сказал народный депутат фракции «Батькивщина» Вадим Ивченко.

«По вине правительства и НКРЭКУ сегодня имеем полный коллапс в системе управления и регулирования энергетическим сектором Украины. Более 3 миллионов домохозяйств получили втрое увеличенные счета за потребление газа, ведь при отсутствии счетчиков, его потребление рассчитывают по завышенным нормативам и еще и по повышенной цене», - возмутился он.

Политик отметил: по закону, для того чтобы появились счетчики, нужно их было заложить в тариф облгазам. Ивченко отметил, что облгазы не просто выставили счета по новым нормам, а начислили задолженность за 3 года всем домохозяйствам, которые не имеют счетчиков.

«Новые платежки вызвали возмущение людей, а ЖЭКи, как и другие государственные институты, не дают никаких объяснений, что привело к задолженности за потребление газа. Такое впечатление, что деньги всеми возможными и невозможными средствами извлекают из карманов украинцев, чтобы один кандидат в президенты перед выборами под видом монетизации субсидий раздал избирателям взятки», - сказал парламентарий.

Команда Тимошенко требует от правительства и от НКРЭКУ срочно, в течение 3 дней решить проблемные вопросы и привести нормы потребления природного газа в обоснованных, а также не допустить начисления для населения дополнительных долгов за природный газ.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за "Арсенал": впечатляющие фото реконструкции исторического восстания в Киеве

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Логичный шаг, или циничное издевательство: что стоит за "газовым" иском УГД к Кабмину на 57 млрд грн - мнение экспертов

Мало роста тарифов? У Прохоренко потребовали с украинцев 57 миллиардов гривен за "нерыночную" стоимость газа

Нефтегазовые активы Украины как перспектива для мировых игроков

Газовое удушье: когда будут учтены интересы собственника недр?

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: