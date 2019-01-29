У Тимошенко призвали прекратить насчитывать украинцам завышенные суммы за газ

Более 3 миллионов домохозяйств, у которых нет счетчиков, получили втрое увеличенные счета за потребление газа.

Об этом в прямом эфире на телеканале ZIK сказал народный депутат фракции «Батькивщина» Вадим Ивченко.

«По вине правительства и НКРЭКУ сегодня имеем полный коллапс в системе управления и регулирования энергетическим сектором Украины. Более 3 миллионов домохозяйств получили втрое увеличенные счета за потребление газа, ведь при отсутствии счетчиков, его потребление рассчитывают по завышенным нормативам и еще и по повышенной цене», - возмутился он.

Политик отметил: по закону, для того чтобы появились счетчики, нужно их было заложить в тариф облгазам. Ивченко отметил, что облгазы не просто выставили счета по новым нормам, а начислили задолженность за 3 года всем домохозяйствам, которые не имеют счетчиков.

«Новые платежки вызвали возмущение людей, а ЖЭКи, как и другие государственные институты, не дают никаких объяснений, что привело к задолженности за потребление газа. Такое впечатление, что деньги всеми возможными и невозможными средствами извлекают из карманов украинцев, чтобы один кандидат в президенты перед выборами под видом монетизации субсидий раздал избирателям взятки», - сказал парламентарий.

Команда Тимошенко требует от правительства и от НКРЭКУ срочно, в течение 3 дней решить проблемные вопросы и привести нормы потребления природного газа в обоснованных, а также не допустить начисления для населения дополнительных долгов за природный газ.