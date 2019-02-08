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Важный экологический проект Ахметова: что известно на данный момент

пятница, 08 февраля 2019, 17:37

Строительство электрофильтра на блоке №10 "ДТЭК Приднепровская ТЭС" близится к завершению: в конце февраля блок включится в работу.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК, передает Энергореформа.

По данным компании, инвестиции в строительство электрофильтра составили 140 млн грн, новое оборудование позволит снизить выбросы пыли до европейских норм - 50 мг/куб. м.

Блок отключен с мая 2018 года, с этих пор не работает и не осуществляет вредных выбросов в атмосферу.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Холдингу делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

Как сообщал "Апостроф", ранее компания ДТЭК отчиталась о прибыли за 2018 год.

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