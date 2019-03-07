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В офисах "Ви Эф Консалтинг Сервисиз" устроили обыски: гендиректор заявляет о давлении

четверг, 07 марта 2019, 17:15

6 марта международная компания "Ви Эф Консалтинг Сервисиз", которая управляет 17 визовыми центрами по всей стране, в очередной раз подверглась обыскам со стороны правоохранительных органов.

Об этом сообщил генеральный директор компании Георгий Шевченко в своем блоге на сайте издания "Цензор.нет", пишут "Украинские новости".

"С самого утра на основании сомнительного решения Днепровского районного суда столицы сразу по нескольким адресам произошли одновременно обыски, по домашним адресам руководства компании и непосредственно в Визовом центре стран Шенгенского соглашения, что находится в торговом центре (ТЦ) "Гулливер". Чтобы было понятно, это уже второй обыск в течение года", - написал он.

Шевченко отметил, что правоохранителей не интересуют такие мелочи, "как остановка работы центра, срыв для сотен людей срока подачи или получения визовых документов".

По его словам, правоохранители за 3 года не смогли выдвинуть по делу никакого подозрения.

"А почему так долго идет расследование?" - спросит простодушный украинец, переживающий за реформирование правоохранительной системы. А потому, что именно в этом и кроется секрет профессионального мастерства расследователей - если обвиняемых по делу нет, то закрыть его фактически невозможно, но можно раз в полгода приходить с обысками, блокировать работу, арестовывать счета, вызывать на допросы чуть ли не весь персонал компании (а это около 600 человек) и оказывать давление на бизнес", - возмущен гендиректор компании.

Он рассказал, что пользуясь постановлением суда, правоохранители в результате обысков "утащили в свое "гнездо" в Следственном управлении финансовых расследований ГУ ГФС в г. Киеве новую "добычу" - частные компьютеры, деловые бумаги личного характера и другие документы, которые не были указаны в постановлении суда, то есть изъяты незаконно".

"Теперь придется снова месяцами или даже годами "выцарапывать" через суд назад свою собственность", - подчеркнул Шевченко.

Он убежден, что судья Днепровского районного суда Киева Андрей Курило "с явными нарушениями закона санкционировал обыски".

"В частности, решения суда не содержали обязательного условия, установленного законом, а именно - срока действия соответствующего постановления (следовательно, обыски могли проводиться по уже недействующему решению). Кроме того, документы были предоставлены на проведение обысков по ложным адресам, которые не имеют никакого, даже формального, отношение к "фигурантам" дела, в результате чего страдают посторонние лица: арендаторы и собственники помещений. Судья Курило наверняка хорошо осознает, что он делает, ведь только ему известна толщина "крючка" в полиции, потому что еще в декабре 2010 года посадил в тюрьму редактора газеты "Дорожный контроль" Алексея Кириенко по сфальсифицированным работниками ГАИ протоколам и теперь вероятно будет отрабатывать все необходимые правоохранителям запросы, ведь судья может не только потерять работу, но и сам стать фигурантом уголовного дела, если будет себя плохо вести", - считает гендиректор.

Шевченко также обратил внимание на роль прокуратуры в давлении на бизнес.

"Несмотря на то, что, декларируемой функцией этого органа является отстраненный и беспристрастный надзор за соблюдением закона при осуществлении уголовного производства, на практике, к сожалению, столичная прокуратура действует в тесном "связке" со следователями ГФС. Вместо того, чтобы контролировать действия следователей, работники прокуратуры города Киева способствуют их незаконным действиям. Ярким примером такого "сотрудничества" является повторный незаконный арест имущества "Ви Эф Консалтинг Сервисиз", который состоялся на следующий день после снятия судом ареста на изъятое имущество. И именно прокуратура подала повторное ходатайство в суд об аресте того же имущества", - подчеркнул он.

Ранее обыски и выемка документов в компании "Ви Эф Консалтинг Сервисиз" уже происходили, но правоохранители никак не продвинулись в проводимом расследовании, а также отказываются возвращать изъятое имущество компании на протяжении 8 месяцев несмотря на соответствующие постановления суда.

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Раздел: БизнесЭнергетика Тема:
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