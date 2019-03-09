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Тимошенко назвала точную цену за кубометр газа в случае ее победы на выборах

суббота, 09 марта 2019, 11:26

Юлия Тимошенко пообещала, что в случае победы на выборах снизит минимум вдвое цену на газ для населения, сменит состав НКРЭКУ и наведет порядок в тарифах.

Об этом она заявила на телеканале "Украина".

"Добыть газ, транспортировать людям, заплатить налоги и добавить 30% рентабельности - это 3 грн 50 коп. За кубометр газа. Сегодня украинцам выставляют 8 грн 55 коп. За кубометр. Это нечестно, глубоко коррупционно и абсурдно с экономической точки зрения", - объяснила политик.

Тимошенко добавила, что сейчас "в цену газа заложена и заработнач плата председателя НАК "Нафтогаза", которая составляет 2 миллиона гривен в месяц", и откаты и коррупционные наценки.

Лидер "Батькивщины" настаивает: надо привлечь к уголовной ответственности всех коррупционеров, которые возглавляют газовую отрасль. А также - демонополизировать импорт газа, установить честные правила в сфере его добычи и направить украинское топливо исключительно на потребности населения.

Тимошенко убеждена, что безоговорочным аргументом для снижения тарифов является решение Окружного административного суда, который признал: постановление правительства №315, которым в 2016 году была повышена цена на газ, является незаконным и необоснованным.

"Это первый шаг, это основа для того, чтобы после президентских выборов, не потеряв ни одного дня, просто отменить все эти нечестные вещи и поставить единственную реальную правильную цену на газ, которая будет вдвое ниже", - заявила политик.

Лидер "Батькивщины" также напомнила, что в себестоимости тепла - 85% стоимости природного газа, в стоимости горячей воды - 75%. Поэтому когда снизится цена на газ вдвое, уменьшится и тариф на тепло и на горячую воду.

"Новый президент, который имеет законное право формировать НКРЭКУ, уволит всех членов этой комиссии, которые являются коррупционерами и бизнесменами и которые выполняют незаконные указания сегодняшнего главы государства", - уверена Тимошенко.

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