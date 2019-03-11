Витренко отреагировал на раздуваемый в сети газовый скандал

Главный исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил, что лично инициировал изменение своих полномочий, отказавшись отвечать за интегрированный газовый бизнес.

Об этом он написал в Facebook в ответ на заявление "ЭРУ Трейдинг" по материалам, опубликованным в СМИ относительно заключения между компаниями договоров на куплю-продажу природного газа в четвертом квартале 2018 года, пишет "Экономическая правда".

"Меня никто никуда не "смещал", я сам инициировал смену своих полномочий, в частности, чтобы я не отвечал за интегрированный газовый бизнес. По плану трансформации я и не ожидал, что буду за него отвечать, это должен делать Олег Прохоренко, председатель "Укргаздобычи", - пояснил Витренко.

Он отметил, что когда с этим планом возникли проблемы, "я согласился заниматься этим направлением, но практически через месяц изменил свое решение из-за различий в понимании принципов трансформации".

"Это было мое собственное решение, которое я принимал как раз чтобы не было внутренних конфликтов", - написал Витренко.