RU   UA  

вторник, 23 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.70
Меню
Бизнес

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

23 апреля

16:31
​Под Днепром маршрутка без тормозов чудом не убила много людей: видео
16:29
Украинский чемпион намекнул, что готов повторить путь Обамы
16:27
Под Киевом авто влетело в заправку после ДТП: фото
16:01
В "Оппозиционном блоке" назвали приоритетные задачи для новой власти
16:00
Как приготовить заварную паску: кулинарные секреты ведущей "Ревизора"
15:59
Украину призвали оперативно запустить рынок электроэнергии
15:58
В Житомире подросток-зацепер получил жуткий удар током: фото
15:47
В дорожном конфликте убит звезда боев без правил: подробности трагедии
15:30
Гитлер жив? В США обнародованы секретные документы о бегстве фюрера из Германии
15:10
Звездный десант в Париже: Потап и Каменских встретились с беременной Подкопаевой
15:00
Официальные результаты выборов - обработано 99,98% (обновляется)
14:59
Вакарчук поставил сеть на уши обращением к украинцам: видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Украину призвали оперативно запустить рынок электроэнергии

вторник, 23 апреля 2019, 15:59
переглянути новину українською

Международное сообщество выразило обеспокоенность торможением запуска нового рынка электроэнергии в Украине и призывает оперативно провести заседание Координационного центра по введению нового рынка электроэнергии.

Об этом идет речь в совместном письме Главы представительства Евросоюза в Украине Хюг Мингарелли, директора Европейского Энергетического Сообщества Янеса Копача, Глава представительства Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в Украине Жан-Эрика де Загона, управляющего директора ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне, директора Миссии USAID в Украине Сьюзан Фриц.

Документ адресован премьер-министру Владимиру Гройсману, главе комитете ВР по ТЭК Александру Домбровскому, вице-премьер-министру Владимиру Кистиону, министру энергетики Игорю Насалику, и.о. министра финансов Оксане Маркаровой, главе НКРЭКУ Оксане Кривенко.

"Призываем вас как можно скорее созвать совещание Координационного центра (Координационного центра по обеспечению внедрения нового рынка электрической энергии, - ред.), чтобы критически проанализировать состояние внедрения новой модели рынка, выявить ключевые препятствия и устранить их".

Как говорится в документе, менее чем за 3 месяца до даты введения нового рынка электроэнергии 1 июля 2019 года не в полной мере проработан ряд вопросов. Международные партнеры готовы оказать максимальное содействие в их решении и своевременном введении реформы.

С 1 июля планируется введение нового рынка электрической энергии в Украине, который имплементирует нормы третьего энергопакета ЕС. От своевременного введения рынка зависит, получит ли Украина макро финансовую помощь в размере 500 млн евро от Европейского Союза в 2019 году.

В конце марта НКРЭКУ приняла решение сохранить средневзвешенный тариф для населения на действующем уровне 1,03 грн за кВт⋅ч в новом рынке. В соответствующем письме указывается, что наиболее оптимальной является компенсация разницы между рыночной и регулируемой ценой электроэнергии для бытовых потребителей за счет прибыли "Энергоатома".

Фотовзгляд

Все галереи
Первая реакция со штаба Владимира Зеленского

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Почему "Энергоатом" рынку не помеха

Новый менеджмент "Нафтогаза" перепутал госкомпанию с собственной фирмой - экс-руководитель "Нафтогаз трейдинг" Волынец

Россия готовит "газовый" удар по Украине: что поможет избежать катастрофы

Кто будет охранять украинский газ? Дерибан на тендерах уже ударил по "Укргаздобыче"

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: