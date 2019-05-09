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Войцицкая блокирует выход россиян из украинской энергетики - Сазонов

четверг, 09 мая 2019, 16:48
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Народный депутат Виктория Войцицкая, которая на днях заявила о выходе из фракции "Самопомич", блокирует выход российского капитала из украинской энергетики.

Как пишет политолог Кирилл Сазонов, это подтверждают многочисленные заявления депутата против покупки компании ДТЕК Рината Ахметова двух облэнерго у российской группы VS Energy, отмечают "Украинские новости".

По словам эксперта, в Украине активно работает энергетическая группа компаний VS Energy (якобы голландская, но по сути – российская; если еще точнее – "лужниковская"), бенефициарами которой являются находящийся под санкциями бывший вице-спикер Госдумы РФ Александр Бабаков, а также Михаил Воеводин и Евгений Гинер. Эта группа контролирует десяток украинских облэнерго.

"ДТЭК Ахметова готов выкупить у россиян два ключевых актива - "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго". Обратился в АМКУ и получил разрешение. Но тут на сцену выступила Войцицкая в паре с Сергеем Лещенко и начали атаку на Антимонопольный комитет, изобличая его в формировании … монополии в сфере распределения электроэнергии. Т.е. – полный контроль россиян над электрическими сетями и трансформаторами в почти половине областей страны, по мнению Войцицкой и Лещенко, это нормально, а продажа двух из них украинскому энергохолдингу – ненормально, караул, ужас и зрада!" - пишет Сазонов.

Именно Войцицкая, по его словам, является одной из ключевых виновниц падения рейтинга партии "Самопомич". В противовес проевропейскому курсу Украины, фракция по ее инициативе, выступала против введения нового рынка электроэнергии, на котором настаивали все международные партнеры и доноры.

"Виктория Михайловна представляла "Самопомич" в комитете ВР по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности. Соответственно, формировала позицию партии в таких важных и резонансных вопросах как энергетическая реформа и тарифная политика. Первый мощный звонок прозвенел в 2017 году, когда парламент голосовал за закон "О рынке электрической энергии". Не хватит пальцев на руках перечислять фамилии западных дипломатов, которые публично призывали Украину как можно скорее его принять. Данный закон, внедряющий в Украине нормы Третьего энергопакета ЕС, не поддержали две фракции – "Батькивщина" и …"Самопомич". Тогда партия впервые жестко и громко вступила в конфронтацию с евроинтеграционным курсом страны", - подчеркивает Сазонов.

Напомним, на днях глава Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев назвал чушью и откровенной ложью заявления политиков относительно монополии ДТЭК в связи с приобретением акций "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго". По его словам, ДТЭК покупает исключительно электрические сети, а не компании-поставщики.

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