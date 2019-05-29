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Коломойский заинтересован в отсрочке запуска рынка электроэнергии - президент "Энергоатома"

среда, 29 мая 2019, 18:04
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Отсрочка запуска рынка электроэнергии выгодна Игорю Коломойскому, и он этого не скрывает.

Об этом заявил президент НАЭК "Энергоатом" Юрий Недашковский, сообщает "Главком".

Комментируя споры о дате запуска нового рынка электроэнергии и степень готовности к этому ключевых участников, Недашковский отметил, что некоторые олигархические группы лоббируют отсрочку, исходя из собственных интересов.

"Если мы говорим сейчас о неготовности, как заявляется, к новой модели рынка с 1 июля, то очень много вопросов. Есть банальное разгильдяйство отдельных участников рынка, которые в свое время "не подсуетились ", и сейчас они не готовы. А есть и конкретные интересы, потому что кто-то на этом потеряет", - сказал Недашковский.

В качестве примера он привел практику, когда для ферросплавных заводов в течение 10 лет давали льготный тариф за счет других участников рынка.

"По 300 млн гривен за счет других участников рынка получали дешевые цены на электрическую энергию", - отметил Недашковский.

Он также подтвердил, что в отсрочке запуска рынка заинтересован Игорь Коломойский.

"Ему выгодна отсрочка. Он сам в интервью сказал, что да, надо отложить", - сказал президент "Энергоатома".

Он считает, что введение рынка положит конец злоупотреблениям и искусственному регулированию в сфере энергетики, когда для одних участников устанавливаются льготные тарифы, а для других их завышают.

"Рынок рассудит. Он покажет, какой должна быть цена на электрическую энергию", - подчеркнул Недашковский.

Новый рынок электроэнергии должен заработать 1 июля 2019. От его своевременного внедрения зависит, получает Украина макрофинансовую помощь от ЕС в размере 500 млн евро.

Британское издание Talk Finance написало, что отсрочка запуска энергорынка грозит Украине сокращением сотрудничества с международными финансовыми организациями и политическими партнерами страны, что может привести к развороту в сторону России. Как пишет автор, в Украине есть лоббисты, заинтересованные в сохранении контроля над рынком, среди которых олигарх Игорь Коломойский. Он стремится контролировать тарифы для своих предприятий. Для того, чтобы перехитрить представителей ЕС, лоббисты подадут отсрочку как необходимость внесения "незначительных исправлений", в то время как настоящее их намерение - торпедировать всю реформу.

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