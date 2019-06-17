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​Украина поможет Молдове закупать газ в обход России

понедельник, 17 июня 2019, 18:08
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Украина предложила Молдове использовать украинскую газотранспортную систему (ГТС) для закупок газа в Европе.

Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансгаза" - оператора украинской ГТС.

Такое предложение "Укртрансгаз" направил Молдове весной текущего года в связи с задержкой строительства интерконнекторов Румыния-Молдова. Срыв сроков строительства ставит молдавскую сторону в зависимость от переговоров с "Газпромом".

"Использование возможностей украинской газотранспортной системы позволит минимизировать потенциальные риски, связанные с возможным прерыванием транзита газа из РФ, и гарантировать безопасность поставок молдавским потребителям", - заявили в компании.

В пресс-службе напомнили, что уже более трех лет Украина обеспечивает свои потребности в газе без участия "Газпрома". Благодаря возможностям ГТС, Украина импортирует весь необходимый объем газа из стран ЕС.

"Молдавские поставщики с помощью украинской ГТС могут воспользоваться аналогичным подходом, что позволит Молдове самостоятельно импортировать газ из ЕС в случае необходимости", - говорится в сообщении.

Компания также предложила Молдове создать страховой запас газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ).

Как сообщал “Апостроф”, у российского "Газпрома" в 2019 году падает экспорт за рубеж.

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