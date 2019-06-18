RU  UA  EN

вторник, 18 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.20
Меню
Бизнес

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

18 июня

12:35
Кто на вокале - Пол или Джон: забавный тест ко дню рождения Пола Маккартни
12:34
​Под Хмельницким в смертельное ДТП попал автобус с туристами: фото и видео
12:25
Памятник пушке на Арсенальной превратили в монумент "Защитникам Украинской государственности"
12:23
Тимошенко призвала ускориться с назначением глав силовых ведомств
12:21
Теперь есть только мы: жена Дмитрия Комарова трогательно поздравила его с днем рождения
12:11
"Народный фронт" требует провести заседание СНБО по вопросу информационной безопасности
12:11
Актер из сериала "Чернобыль" сравнил СССР с нацистской Германией
11:54
​Под Ровно семья попала в смертельное ДТП: опубликованы фото и видео
11:53
Выйди к нам без охраны: разгневанные украинки запустили в сети флешмоб против Зеленского
11:45
​В ЕС озвучили позицию по транзиту газа через Украину
11:39
Украинская певица вышла замуж за французского панка: подробности и фото
11:34
​В Киеве нашли мертвым пропавшего студента: опубликованы фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​В ЕС озвучили позицию по транзиту газа через Украину

вторник, 18 июня 2019, 11:45
переглянути новину українською

Транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) после 2019 года, когда истекает транзитный контракт между НАК “Нафтогаз Украины” и российским “Газпромом”, должен сохраниться.

Такую совместную позицию озвучили заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) по Энергетическому союзу Марош Шефчович и министр экономики Германии Петер Альтмайер, передает “Интерфакс-Украина”.

"Транзит газа через Украину должен продолжаться и быть обеспечен после 2019 года", - приводятся слова Альтмайера в пресс-релизе Минэкономики Германии.

"Я очень рад, что вице-председатель ЕК Шефчович привержен продолжению трехсторонних переговоров между ЕК, Украиной и Россией", - приводит пресс-служба слова министра.

Встреча Альтмайера и Шефчовича прошла накануне первого визита нового президента Украины Владимира Зеленского в Берлин.

Как сообщал “Апостроф”, затягивание Россией процесса переговоров об условиях нового договора о транзите газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) может привести к очередному газовому кризису.

https://apostrophe.ua/news/economy/jenergetika/2019-06-17/ukraina-predupredila-evropu-o-novoy-gazovoy-voyne-s-rossiey/165933

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Фальстарт реформы рынка электроэнергии: как это повлияет на платежки

Почему "Энергоатом" рынку не помеха

Новый менеджмент "Нафтогаза" перепутал госкомпанию с собственной фирмой - экс-руководитель "Нафтогаз трейдинг" Волынец

Россия готовит "газовый" удар по Украине: что поможет избежать катастрофы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: