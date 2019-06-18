​В ЕС озвучили позицию по транзиту газа через Украину

Транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) после 2019 года, когда истекает транзитный контракт между НАК “Нафтогаз Украины” и российским “Газпромом”, должен сохраниться.

Такую совместную позицию озвучили заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) по Энергетическому союзу Марош Шефчович и министр экономики Германии Петер Альтмайер, передает “Интерфакс-Украина”.

"Транзит газа через Украину должен продолжаться и быть обеспечен после 2019 года", - приводятся слова Альтмайера в пресс-релизе Минэкономики Германии.

"Я очень рад, что вице-председатель ЕК Шефчович привержен продолжению трехсторонних переговоров между ЕК, Украиной и Россией", - приводит пресс-служба слова министра.

Встреча Альтмайера и Шефчовича прошла накануне первого визита нового президента Украины Владимира Зеленского в Берлин.

Как сообщал “Апостроф”, затягивание Россией процесса переговоров об условиях нового договора о транзите газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) может привести к очередному газовому кризису.

https://apostrophe.ua/news/economy/jenergetika/2019-06-17/ukraina-predupredila-evropu-o-novoy-gazovoy-voyne-s-rossiey/165933