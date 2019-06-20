RU  UA  EN

четверг, 20 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.15
Меню
Бизнес

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

20 июня

16:27
Путин общается с россиянами: онлайн-трансляция "прямой линии" президента РФ
16:11
Вам некуда идти: известная журналистка взволновала сети постом о реванше Медведчука
16:09
​Прощай, АПУ: Зеленский подписал важный указ по Банковой
16:03
Глава комитета УЭБ рассказал о преимуществах биржи на аукционах по продаже электроэнергии с 1 июля
15:50
Популярная британская группа сняла в Киеве клип: звездой видео стала даже столичная маршрутка
15:41
​В Кропивницком простились с погибшим командиром разведки ВСУ: фото и видео
15:34
Как быстро и безболезненно убрать живот: 5 простых упражнений на каждый день
15:33
На ЮГОКе рассказали о планах по модернизации всех секций на обогатительных фабриках
15:26
​В сети разгорелся скандал из-за выделения миллионов аэропорту Коломойского
15:25
Лучший биатлонист Украины рискует пропустить начало сезона: названа причина
15:09
​Соцсети разгневало возвращение Зеленским скандальной привилегии чиновникам
14:49
На украинском курорте произошел дикий скандал с дракой и ДТП: фото и видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Глава комитета УЭБ рассказал о преимуществах биржи на аукционах по продаже электроэнергии с 1 июля

четверг, 20 июня 2019, 16:03
переглянути новину українською

Украинская энергетическая биржа (УЭБ) является наиболее подготовленной площадкой для проведения аукционов по продаже электроэнергии по двусторонним договорам на новом рынке электроэнергии.

Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook председатель биржевого комитета Украинской энергетической биржи Алексей Дубовский, отвечая на замечание первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова, передают "Українські новини".

Причиной дискуссии стало избрание Украинский энергобиржи, а не Prozzoro.Продажи, на 3 месяца временным организатором проведения аукционов по продаже электроэнергии на новом рынке электроэнергии с 1 июля.

"Платформа УЭБ действительно является единственной готовой к проведению биржевых и аукционных торгов по образцам лучших европейских площадок. С начала создания УЭБ мы двигались к открытому рынку электроэнергии. Почти 10 лет изучали лучший опыт, стажировались на европейских энергетических биржах и клиринговых центрах, развивали биржевую платформу и устанавливали биржевой рынок в Украине, инвестируя в технологии и обучение персонала, закупали софты вендоров, которые используют европейские биржи. Стандартизированные продукты - база/пик/офпик - готовы и отработаны на нашей платформе, клиринг, эскроу-счета, управление рисками. Мы имеем технологии для проведения аукциона в трех формах, как это предусмотрено Порядком Кабмина: односторонний, двусторонний встречный и специализированный", - написал Дубовский.

Он обратил внимание, что сам заместитель министра признает неготовность Prozzoro.Продажи проводить аукционы в соответствии с требованиями Порядка Кабмина и предложил Нефедову провести эксперимент, чтобы участники определили, какая площадка более эффективна.

"Наше предложение к Максиму Нефедову: мы готовы провести эксперимент. В тестовом режиме выставить лоты по электроэнергии на ProZorro и на УЭБ. Есть около 200 участников, пусть они выберут, какую площадку они считают наиболее эффективной", - предложил Дубовский.

Алексей Дубовский подчеркнул, что УЭБ не боится конкуренции, поскольку в настоящее время она является лучшей площадкой для проведения аукционов по продаже электроэнергии.

"Мы выиграли подобный конкурс МЭРТ об отборе уполномоченных площадок по торговле углем с аналогичными критериями и остальные конкурсы. Мы надеемся, что за три месяца другие площадки доработают свой софт и будут принимать участие в конкурсе, бороться с нами за право проводить аукционы на рынке электроэнергии. Однако, на данный момент УЭБ - на самом деле лучшая для этого площадка", - написал Дубовский.

Новый рынок электроэнергии должен быть запущен 1 июля 2019 согласно Закону Украины "О рынке электроэнергии". Правительство приняло постановление об электронных аукционах по продаже электроэнергии по двусторонним договорам государственным энергокомпаниям, в том числе и для выполнения публичных спецобязательств (PSO) по поставке электроэнергии населению. Площадкой, на которой будут проходить аукционы на период до 3 месяцев, избрана Украинская энергетическая биржа. Команда ProZorro разрабатывает дополнительную площадку для проведения таких аукционов, после чего торги будут проводиться там.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Фальстарт реформы рынка электроэнергии: как это повлияет на платежки

Почему "Энергоатом" рынку не помеха

Новый менеджмент "Нафтогаза" перепутал госкомпанию с собственной фирмой - экс-руководитель "Нафтогаз трейдинг" Волынец

Россия готовит "газовый" удар по Украине: что поможет избежать катастрофы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: