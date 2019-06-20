Глава комитета УЭБ рассказал о преимуществах биржи на аукционах по продаже электроэнергии с 1 июля

Украинская энергетическая биржа (УЭБ) является наиболее подготовленной площадкой для проведения аукционов по продаже электроэнергии по двусторонним договорам на новом рынке электроэнергии.

Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook председатель биржевого комитета Украинской энергетической биржи Алексей Дубовский, отвечая на замечание первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова, передают "Українські новини".

Причиной дискуссии стало избрание Украинский энергобиржи, а не Prozzoro.Продажи, на 3 месяца временным организатором проведения аукционов по продаже электроэнергии на новом рынке электроэнергии с 1 июля.

"Платформа УЭБ действительно является единственной готовой к проведению биржевых и аукционных торгов по образцам лучших европейских площадок. С начала создания УЭБ мы двигались к открытому рынку электроэнергии. Почти 10 лет изучали лучший опыт, стажировались на европейских энергетических биржах и клиринговых центрах, развивали биржевую платформу и устанавливали биржевой рынок в Украине, инвестируя в технологии и обучение персонала, закупали софты вендоров, которые используют европейские биржи. Стандартизированные продукты - база/пик/офпик - готовы и отработаны на нашей платформе, клиринг, эскроу-счета, управление рисками. Мы имеем технологии для проведения аукциона в трех формах, как это предусмотрено Порядком Кабмина: односторонний, двусторонний встречный и специализированный", - написал Дубовский.

Он обратил внимание, что сам заместитель министра признает неготовность Prozzoro.Продажи проводить аукционы в соответствии с требованиями Порядка Кабмина и предложил Нефедову провести эксперимент, чтобы участники определили, какая площадка более эффективна.

"Наше предложение к Максиму Нефедову: мы готовы провести эксперимент. В тестовом режиме выставить лоты по электроэнергии на ProZorro и на УЭБ. Есть около 200 участников, пусть они выберут, какую площадку они считают наиболее эффективной", - предложил Дубовский.

Алексей Дубовский подчеркнул, что УЭБ не боится конкуренции, поскольку в настоящее время она является лучшей площадкой для проведения аукционов по продаже электроэнергии.

"Мы выиграли подобный конкурс МЭРТ об отборе уполномоченных площадок по торговле углем с аналогичными критериями и остальные конкурсы. Мы надеемся, что за три месяца другие площадки доработают свой софт и будут принимать участие в конкурсе, бороться с нами за право проводить аукционы на рынке электроэнергии. Однако, на данный момент УЭБ - на самом деле лучшая для этого площадка", - написал Дубовский.

Новый рынок электроэнергии должен быть запущен 1 июля 2019 согласно Закону Украины "О рынке электроэнергии". Правительство приняло постановление об электронных аукционах по продаже электроэнергии по двусторонним договорам государственным энергокомпаниям, в том числе и для выполнения публичных спецобязательств (PSO) по поставке электроэнергии населению. Площадкой, на которой будут проходить аукционы на период до 3 месяцев, избрана Украинская энергетическая биржа. Команда ProZorro разрабатывает дополнительную площадку для проведения таких аукционов, после чего торги будут проводиться там.