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Насалик раскритиковал позицию "Укрэнерго" по вопросу ПСО

среда, 26 июня 2019, 14:06
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Комментирование вопроса тарифов на электроэнергию и возложение спецобязательств после запуска нового рынка электроэнергии не входит в служебную компетенцию руководства "Укрэнерго".

Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик в интервью Gazeta.ua, комментируя заявления руководства "Укрэнерго" о якобы манипуляциях с ПСО и ценой на электроэнергию.

"Странно, когда человек из "Укрэнерго" комментирует позицию возложения специальных обязательств, к которой не имеет отношения. Думаю, он прежде всего должен комментировать вопросы, за которые отвечает - коммерческий учет, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг", - заявил Носилки.

Министр также отметил, что правительство приняло все необходимые решения по недопущению роста тарифов на электроэнергию для населения после запуска рынка с 1 июля.

"Мы сбалансировали систему так, что она не приведет к росту цены для населения. Ее, кстати, не повышали с марта 2017 года. Стоит также знать, что цена электроэнергии для населения Украины в 2,6 раза ниже, чем в России и в Беларуси. И в десять раз, чем в Дании", - отметил Насалик.

Согласно принятому Верховной Радой Закону Украины "О рынке электрической энергии", новый рынок электроэнергии должен быть введен 1 июля 2019. Запуск рынка - это обязательства Украины в рамках имплементации Третьего энергопакета ЕС.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства 5 июня заявил, что рынок электроэнергии будет запущен вовремя и заверил, что тарифы для населения не вырастут.

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