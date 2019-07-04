Итоги конференции в Торонто: окончание энергореформы назвали приоритетом для Украины

Завершение реформы рынка газа и электроэнергии - ключевой приоритет в проведении реформ в Украине на 2019-2023 годы/

Об этом идет речь в "Принципах Торонто", которые были представлены на Третьей Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Торонто, пишет "Обозреватель".

"Завершить реформы рынка газа и электроэнергии: отменить государственные субсидии в энергетическом секторе; провести реформу угольного рынка и уменьшить потребление угля; ввести конкуренцию в секторе теплоснабжения, развитие возобновляемых источников энергии; улучшить эффективное использование энергетических ресурсов, защита уязвимых потребителей; улучшить эффективное управление и энергетическую независимость. Ввести эффективные программы энергоэффективности в секторах производства, транспортировки и потребления энергии, в частности в жилищном секторе", - отмечается в документе.

Документ "Принципы Торонто" был подготовлен экспертами гражданского общества. В нем дана оценка перспектив проведения реформ в Украине на протяжении 2019-2023 годов.

Напомним, 2-4 июля в Торонто проходит ежегодная Международная конференция по вопросам реформ в Украине, посвященная экспертному обсуждению прогресса реформ в Украине. Проведение конференций по вопросам реформ был начато правительством в 2017 году. Конференция выступает платформой, объединяющей украинских и международных государственных чиновников, бизнесменов, представителей стран ЕС, НАТО, G7 и гражданского общества для подведения годовых итогов процесса реформирования в Украине и обсуждения дальнейших приоритетных шагов и перспектив.