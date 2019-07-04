Призрак "Росукрэнерго": украинцев предупредили о появлении нового газового посредника с Россией

Россия готовится начать поставки в Украину природного газа через компанию-посредник по аналогии с "Росукрэнерго", которая занималась поставками российского газа в Украину и ЕС в период с 2004 по 2009 годы.

Об этом в Facebook сообщил глава аналитического центра "Стратегия XXI" Михаил Гончар.

Он напомнил, что ранее в марте кандидат в президенты Юрий Бойко и политик Виктор Медчведчук совершили вояж в Москву, где их принял российский премьер Дмитрий Медведев. А уже в апреле российский “Газпром” заключил с Туркменистаном контракт сроком в 5 лет на поставку 5,5 млрд куб. м газа.

"5,5 млрд кубов для "Газпрома" - бесконечно малая величина, ни туда, ни сюда, а вот для помощи украинским товарищам как раз подойдет", - сообщил Гончар.

Он отметил, что этот объем соответствует половине импорта газа Украиной в прошлом году.

"То есть, существенный вклад в пропитание "медведчекистов" в Украине и осуществления ими в дальнейшем подрывной деятельности. Теперь будет новый этап - терки с ОПУ (Офисом президента Украины - ред.), чтобы договориться о реинкарнации схемы под красивой оберткой следующего этапа создания конкурентного рынка газа в Украине по образу и подобию ЕСовский", - отметил эксперт.

"Росукрэнерго" с 1 января 2005 года занималась поставками туркменского газа B Украину. По данным “Газпрома”, выручка компании за 2005 год составила $3,7 млрд, чистая прибыль - $659 млн.

В июне 2005 Александр Турчинов, занимавший на тот момент пост главы СБУ, заявил, что деятельность “Росукрэнерго” сопровождалась “серьёзнейшими злоупотреблениями”, из-за чего украинский бюджет потерял свыше $1 млрд. в 2016 году “Росукрэнерго” было ликвидировано.

Как сообщал "Апостроф", ранее у Зеленского "засекретили" газовые переговоры с Россией.