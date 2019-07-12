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Кабмин обвинил "Укрэнерго" в манипуляциях данными о росте тарифов

пятница, 12 июля 2019, 19:02
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Заявления руководства государственного предприятия "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" о якобы росте на 30% стоимости электроэнергии для промышленных потребителей из-за запуска прозрачного рынка электроэнергии являются некорректными.

Об этом говорится в официальном заявлении Кабинета министров Украины, размещенном на официальном сайте.

"Как свидетельствуют данные анализа ситуации Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, расчет "Укрэнерго" базируется на результатах торгов на Украинской энергетической бирже, когда ценовое предложение равнялось цене на электроэнергию в условиях пиковых нагрузок - 2375 грн\мВт. Но это предложение, как оказалось, было ситуативным и не было поддержано рынком. Продавец электроэнергии - ПАО "Центрэнерго" - снизил цену до средневзвешенной, и за первые семь дней функционирования рынка электроэнергии "Центрэнерго" продавал электроэнергию по средневзвешенной цене в 1599 грн\мВт ровным графиком. При этом эта стоимость, как показывает анализ производственных процессов, может и дальше снизиться - до 1300 грн\мВт. В компании "Центрэнерго" планируют снизить цену до заявленного показателя уже в ближайшие месяцы".

Таким образом, говорится в заявлении, "Укрэнерго" апеллирует к некорректным показателям.

"Получается, что расчеты НЭК "Укрэнерго" по меньшей мере некорректны, ведь апеллируют к некорректным ценовым показателям. Более того, сегодня, когда рынок электроэнергии функционирует всего две недели, говорить о росте цены в принципе неуместно, ведь не вступили в силу ряд других сопутствующих рыночным процессам факторов - например, цена на балансирующем рынке или месячный баланс. Делать любые ценовые оценки можно только после минимум месяца работы рынка", - пишет правительственный портал.

Как сообщали СМИ, исполняющий обязанности директора НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук заявил, что средневзвешенная цена на электрическую энергию для промышленности выросла на 29,22%, или на 472 гривны/МВт-час до 2090 гривен/МВт-ч после запуска новой модели рынка.

12 июля торги на рынке "на сутки вперед" завершились средневзвешенной ценой в 1149 грн/кВт-час, что почти на 30% ниже вчерашних торгов.

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