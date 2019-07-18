Ни одной программы: СМИ рассказали о провале "Укргазвыдобування" в вопросе добычи газа

АО "Укргазвыдобування" НАК "Нафтогаз Украины" не выполнило ни одной программы правительства по увеличению добычи нефти и газа в Украине, несмотря на большие объемы финансирования.

Об этом пишет издание ZN.UA.

Так, объявленное в 2016 году начало программы 20/20 по увеличению добычи нефти и газа дало надежду украинским профильным предприятиям на увеличение объема работ, они начали инвестировать в технику. Однако "Укргазвыдобування", которое реализовывало программу и официально заявило об освоении 13 млрд грн на бурении скважин, выставило условия тендеров, которые выгодны только для иностранных компаний.

"Мы с удивлением увидели, что условия тендеров закрывали путь к участию в них большинству украинских компаний. Началось нашествие иностранных буровиков", - рассказывает директор ООО "Укрбурсервис" Игорь Стефанишин.

"У нас на переднем крае чрезвычайно сложных и ответственных операций оказываются иностранные компании с устаревшей техникой, с минимальным опытом бурения, тем более на больших глубинах, с отсутствием малейшего представления о геологических условиях Украины. Они даже не слышали о технологиях и материалах, пригодных именно для украинской территории и применяют несертифицированные химреактивы, еще и без учета их совместимости", - добавил заместитель директора по науке полтавской компании "Геосинтез инжиниринг" Юрий Лубан.

Эксперт рассказал также об опасных факторах работы иностранных добывающих компаний на украинских месторождениях.

"В результате такой тендерно-сервисной вакханалии имеем потерю контроля над производственными процессами, нарушение технологий, снижение эффективности бурения и возникновение осложнений, преодолевать которые приходится ценой значительных усилий и финансовых затрат, и которые в конечном итоге могут привести к масштабным катастрофам", - отметил Лубан.

Таким образом, как пишут журналисты, политика "Укргазвыдобування" привела к засилию китайских буровых бригад.

"В основном это профессиональные буровики, а настоящие переселенцы. Они завозят в Украину непригодно изношенное оборудование, нарушая все тендерные требования, применяют некачественные инструменты, в частности долота, которые рассыпаются сразу на забое скважины", - замечает Юрий Лубан.