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Дело построено на словах одного человека: эксперт оценил перспективы расследования НАБУ по "Роттердам+"

пятница, 09 августа 2019, 16:25
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Президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец считает недопустимой ситуацию, когда выводы НАБУ в общественно важных делах основываются на точке зрения одного эксперта.

Об этом он заявил, комментируя пресс-конференцию руководства НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает "Обозреватель".

"По меньшей мере, не солидно, когда НАБУ основывает выводы и объявляет подозрение на базе мнения одного эксперта. А если принимать во внимание, что речь идет о таком общественно важном вопросе, как формула "Роттердам+", это категорически недопустимо. Тем более, что имя этого эксперта является засекреченным. Исходя из выступления Сытника, даже не понятно – мнение эксперта выражено письменно или устно", – заявил Трохимец, комментируя пресс-конференцию директора НАБУ Артема Сытника.

Во время пресс-конференции Сытник заявил: "Каждая из составляющих формулы ("Роттердам+" – Ред.) исследовалась на предмет ее обоснованности. И, как следствие изучения с самого начала, когда началось обсуждение этого тарифа, заканчивая тем, какие были вызваны последствия. Это не мои слова и не слова даже прокурора. Это слова эксперта, который сделал эти выводы на основании постановления о назначении экспертизы детектива".

Трохимец также обратил внимание на возможный коммерческий характер подобных выводов неизвестного эксперта.

"Помню, в начале года академик Валерий Геец говорил, что проведение подобных экспертиз является своеобразным бизнесом. Кстати, он тогда рассказывал именно о "Роттердам+"" – сообщил президент Ассоциации энергетики Украины.

8 августа детективы НАБУ сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением шести лицам, причастным к введению так называемой формулы "Роттердам+".

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