Принцип импортного паритета в "Роттердам+" является международной практикой - эксперт

Принцип импортного паритета, который применен в формуле "Роттердам+", действует в большинстве стран.

Об этом написал член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в блоге интернет-изданию "Корреспондент".

"Принцип импортного паритета не в НКРЭКУ изобрели. Он применяется в большинстве стран, а там где не применяется - там хуже. Об этом утверждают в Европейской ассоциации угля и лигнита (Euracoal). Представители ассоциации приводили примеры двух основных подходов к ценообразованию на уголь. С одной стороны Великобритания отказалась от импортного паритета и это привело к банкротству угольной отрасли. С другой стороны - Турция и Китай, где действует импортный паритет и это позволило запустить систему поддержки в отрасли. Кстати, британцы вернули импортний паритет, чтобы обеспечить объективное ценообразование на уголь", - написал Корольчук.

Эксперт привел слова председателя Европейской ассоциации угля и лигнита Берни Риккетса, который, комментируя формулу импортного паритета для установления цены угля "Роттердам+", сказал: "Принцип импортного паритета применяется по всему миру. Германия использовала принцип импортного паритета, Великобритания использует принцип импортного паритета. В мире есть много примеров, где используется импортный паритет, и вы выбрали бенчмарк, чтобы определять и рассчитывать цену по импортному паритету".

Юрий Корольчук отметил, что формула не обязательно предполагает импорт угля, она устанавливает ценовой ориентир для украинских угледобывающих предприятий и создает условия для активизации добычи топлива.

"Формула "Роттердам +" дает возможность покрывать расходы на импорт, хотя не обязательно предполагает сам импорт - она устанавливает ценовой ориентир для украинских шахт. Значительная часть электроэнергии в Украине производится на угольных ТЭС, соответственно, есть необходимость в наращивании добычи угля. Формирование цены электроэнергии в Украине через ее привязку к международным цен на энергоносители создает благоприятные условия для активизации угледобычи", - заявил эксперт.

8 августа детективы НАБУ задержали директора ГП "Оператор рынка", бывшего члена НКРЭКУ Владимира Евдокимова и сообщили о подозрении 6 лицам по так называемому делу "Роттердам+".

3 марта 2016 НКРЭКУ принял постановление №289, в которой утвердила новую методологию расчета оптовой рыночной цены электроэнергии, тогда угольная составляющая в тарифе на электроэнергию была основана на котировках угольного хаба ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен). С 1 июля 2019 в связи с введением в Украине нового рынка электроэнергии действие формулы "Роттердам +" прекратилось.