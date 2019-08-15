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Глава профсоюза горняков назвал действия НАБУ по делу "Роттердам+" политическим заказом

четверг, 15 августа 2019, 15:26
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Нынешние действия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по делу "Роттердам+" - это выполнение политического заказа, уверен Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Об этом сообщают "Українські новини".

"Очень странно, что силовые структуры, например, как НАБУ включились в политическую игру. То есть, понятно, что они выполняют, и сейчас очень активно выполняют политический заказ. Время покажет, кто конкретно реальный закулисный игрок. Потому что расследование велось долгое время, и вдруг заявляют, что в данном случае регулятор допустил ошибку, что были нанесены убытки большие", - отметил лидер профсоюза горняков.

По мнению Волынца, введение формулы "Роттердам+" позволило стабилизировать цену на уголь и спасти украинские шахты.

"Именно 1 апреля 2016 были сделаны первые шаги к тому, чтобы стабилизировать цену на уголь, и была предпринята попытка привести цену на отечественный уголь до рыночного уровня. И это было требование Европейского Союза. В 2016 году была применена формула АРИ2. Эта формула предполагает цену на уголь на европейском рынке, на площадках в портах Роттердам и Амстердам. А в Украине регулятор утвердил формулу, она называлась "Роттердам+". Эта формула предполагала стабильную цену на протяжении всего года", - заявил Волынец.

По данным профсоюзного лидера, государственные шахты с момента принятия формулы "Роттердам+" получили дополнительно более 10 млрд. гривен.

Ранее, заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий утверждал, что дело НАБУ по "Роттердам+" не имеет судебной перспективы. Ведь суды ранее уже признали формулу законной, а импортный паритет, на котором она основана, является международной практикой.

Напомним, 8 августа НАБУ объявило подозрение шести лицам в так называемом деле "Роттердам+".

Формула "Роттердам+" - методика формирования стоимости энергетического угля на базе индекса цен на уголь на европейском хабе "Амстердам-Роттердам-Антверпен". Утверждена НКРЭКУ в марте 2016 года. Окончательно прекратила свое действие с 1 июля 2019 года, когда в Украине стартовал свободный рынок электроэнергии.

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