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​У Зеленского сделали громкое заявление по тарифам

пятница, 30 августа 2019, 19:35
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Кабинет министров Украины не будет вмешиваться в ценообразование на энергоносители в стране.

Об этом заявил новоназначенный премьер-министров Украины Алексей Гончарук.

"Правительство вообще не должно вмешиваться административными решениями в ценообразование, даже на энергоносители. Это неправильно", - сказал Гончарук, отвечая на вопрос журналистов о ценах на газ для населения.

По словам главы правительства, политическое вмешательство в тарифы приводит к неэффективности и коррупции.

"Если есть какая-то часть населения, которая сама не справляется с рыночной ценой, государство должно помочь. Мы должны понять кто это, и помочь ей прямо, вплоть до того, что оплатить стоимость этого ресурса", - уточнил он.

Гончарук также добавил, что люди, которые не могут заплатить по платежкам, должны получить государственную помощь.

Как сообщал "Апостроф", миссия Международного валютного фонда (МВФ) будет в Киеве через несколько недель для проведения переговоров относительно новой программы сотрудничества с Украиной.

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