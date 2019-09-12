Расходы на доставку обоснованы: эксперт объяснил сходство формул "Роттердам+" и "Дюссельдорф+"

Включение расходов на транспортировку угля в формулу "Роттердам+" является экономически обоснованным, как и использование ценового индекса АРI2, к которому у НАБУ уже нет замечаний.

Об этом заявил член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в эфире "Эспрессо".

"НАБУ говорит, что к самому индексу, а "Роттердам+" - это индекс АРI2, это биржа в Роттердаме, претензий нет, их все устраивает. Как оказалось спустя три года расследования. Есть вопросы только к доставке, к этому плюсу", - пояснил Корольчук.

Эксперт обратил внимание, что в газовой сфере действует аналогичная "Роттердам+" формула - "Дюссельдорф+", которая также включает расходы на транспортировку. Однако у НАБУ не возникает вопросов к "плюсу" в формуле в этом случае, и уголовное дело они не открывают.

"Газ по "Дюссельдорф+" - платим также цену с доставкой. При том, что газ добывается государственной компанией, "Укргазвыдобування", только небольшую часть импортируем. Там вопросов не возникает. И НАБУ расследование не ведет", - отметил Корольчук.

Он отметил, что цена угля, рассчитанная по формуле "Роттердам+", ниже, чем цена импорта угля из США, Колумбии или ЮАР.

Ранее генеральный секретарь Европейской ассоциации угля и лигнита EURACOAL Брайан Риккетс заявил, что введение импортного паритета при ценообразовании на уголь было единственным верным решением для Украины, а привязка к индексу API - абсолютно корректна.

В конце августа на совещании у президента по энергетическим вопросам выяснилось, что покупать уголь по цене, рассчитанной по формуле "Роттердам+", дешевле, чем импортировать его с ЮАР, США или Колумбии. Цена за "Роттердам+" составляет 1,74 тыс грн за тонну, импорт из Колумбии и США - 1,9 тыс грн за тонну, из ЮАР - 1,8 тыс грн за тонну.