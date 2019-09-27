Гарантировало поставку угля: эксперт объяснил причины учета расходов на доставку в формуле "Роттердам+"

Расходы на доставку угля в формуле "Роттердам+" выполняли важную функцию - гарантировали стабильность обеспечения сырьем для тепловой генерации.

Об этом сообщил эксперт программы "Энергетика" аналитического центра "Украинский институт будущего" Адриан Прокип, передают "Украинские новости".

"У нас закладывалась цена угля в Роттердаме плюс расходы на доставку морем и расходы на доставку по территории Украины. В чем сила привязки к паритету импортному с учетом расходов на доставку? Это страховой предохранитель. Если вдруг у нас цена будет ниже, чем, как мы называем это, "Роттердам+", если вдруг один из игроков рынка отказывается поставлять, у нас всегда есть гарантированный источник поставки, то есть это "Роттердам" плюс расходы на доставку, и мы получаем эту цену. То есть, это инструмент предотвращения", - уверен А.Прокип.

Тем самым, эксперт опроверг позицию Национального антикоррупционного бюро Украины, детективы которого сомневались в целесообразности учета логистических затрат на доставку угля.

НАБУ не выдвигает претензий к индексу API2, на основе которого рассчитывают цену угля по формуле "Роттердам+", но сомневаются в обоснованности учета расходов на доставку угля.

Ранее энергоэксперты заявляли, что дело НАБУ по "Роттердам+" основано на непонимании экономических законов и не имеет судебной перспективы. А также отметили, что введение формульного ценообразования было абсолютно экономически оправдано в условиях дефицита в Украине угля.