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Госшахта "Капитальная" может стать прибыльной до конца года - гендиректор "Мирноградуголь"

пятница, 27 сентября 2019, 18:05
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На шахте "Капитальная" в Мирнограде (Донецкая область) в рамках программы модернизации запустили новый очистной забой, это один из шагов, необходимый для увеличения добычи угля и выведения предприятия на прибыльность. Ожидается, что шахта может выйти на рентабельность уже до конца 2019 года.

Об этом сообщил Александр Зорин, генеральный директор ГП "Мирноградуголь", в состав которого входит шахта "Капитальная", передает "РБК-Украина".

По его словам, планируется, что с запуском нового очистного забоя среднемесячная добыча на шахте может вырасти в 1,5 раза - с 60 тысяч тонн до 90 тысяч тонн угля в месяц.

"Средства в размере более 50 млн гривен на запуск второй северной лавы предприятие получило от "Центрэнерго" в качестве предоплаты за добытый уголь. То есть по факту "Центрэнерго" в кооперации с нами усиливает сырьевую базу, необходимую компании. Для Украины это новый опыт, когда энергогенерирующая компания самостоятельно финансирует развитие угледобычи. Сейчас уголь с украинских шахт востребован, благодаря модернизации оборудования мы работаем над тем, чтобы увеличить свои производственные мощности. Наша глобальная задача, чтобы шахта стала рентабельная и ушла от финансирования за счет государственных дотаций", - рассказал Зорин.

По состоянию на 2018 год из 33 государственных шахт, принадлежащих Украине прибыльными являются только четыре.

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