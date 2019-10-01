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Может привести к веерным отключениям: член комитета Рады по энергетике предупредил о последствиях снижения price caps

вторник, 01 октября 2019, 12:48
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Снижение верхней границы стоимости электроэнергии (price caps) не позволит ТЭС закупить уголь, что приведет к веерным отключениям электроэнергии.

Об этом сообщил народный депутат Украины Михаил Бондарь, передают "Украинские новости".

"Главное предостережение против снижения прайс-кепов в следующем. На мировых рынках энергоносители - газ, уголь, мазут - традиционно дорожают с октября по март. Поэтому снижать прайс-кепы исходя из текущей цены угля я бы не советовал. Если снизить прайс-кепы на осенне-зимний период, то угля ТЭС не купят и нас ждут веерные отключения. Я надеялся, это мы оставили в прошлом", - написал Бондарь.

По его мнению, аргументы инициаторов такого решения не выдерживают критики. В частности, на упрек председателя комитета ВР по вопросам ТЭК Андрея Геруса по снижению стоимости угля на мировых рынках, он ответил, что стоимость топливной составляющей в тарифе ТЭС также снизилась.

"О тарифе. На 2019 он планировался НКРЕКУ в размере 2,07 грн/кВт-ч. Фактический тариф - 1,51 грн/кВт-ч. Имеем снижение на 27%. Но надо учесть, что топливная составляющая составляет 70% себестоимости. Следовательно, топливная составляющая снизилась на 35%. Есть 35% снижение мировой цены угля и 35% уменьшение стоимости топливной составляющей в тарифе ТЭС", - пояснил Бондарь.

Он добавил, что снижение ценовых ограничений ударит по государственным шахтам и повлечет дальнейший рост задолженности по зарплатам перед горняками.

"Снижение верхней границы цены электроэнергии больно ударит по госшахтам. Энергетики будут вынуждены покупать уголь по более низкой цене. По себестоимости угля шахт 3,9 тысяч грн/т это может окончательно добить государственный угольный сектор, задолженность по зарплате в котором составляет 1,3 млрд грн. Инициаторы снижение прайс-кепов это учли? Очень хочу увидеть от них соответствующие обоснования", - написал Бондарь.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг не поддержала снижение лимитов максимальных цен на рынке электроэнергии "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке (price caps).

Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что существующие ограничения (price caps) на рынке электроэнергии едва покрывают цену угля, поэтому отказ НКРЕКУ их снижать обоснован.

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