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Украина начала импорт электроэнергии из РФ, а инициаторов "Роттердам+" преследует НАБУ - эксперт

среда, 02 октября 2019, 17:24
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По мнению заместителя директора Агентства моделирования ситуаций Алексея Голобуцкого у украинской власти изменились внешнеполитические приоритеты, потому что Украина возобновила импорт электроэнергии из России.

Об этом пишет он на своей странице в Facebook.

"Председатель комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус обещал, что "из России у нас импорта электроэнергии не будет". Вчера импорт электроэнергии из России начался. Перед тем Герус протянул в законопроект №1084 "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии" поправку, которая позволила импортировать электроэнергию по прямым контрактам. Президент его подписал", - отмечает политолог.

Зато, Национальное бюро расследований Украины (НАБУ) активизировалось в расследовании так называемой формулы "Роттердам+", которая позволяла закупать уголь для украинских электростанций.

"НАБУ упорно преследует инициаторов формулы "Роттердам+", которая три года позволяла не импортировать электроэнергию у РФ, однако оставила ферросплавные заводы Коломойского без льгот. Ту самую, которую критиковал Герус, канал "1+1" и куча профессиональных "антикоррупционеров"-заробитчан", - подчеркивает он.

Эксперт подчеркивает, что импорт электроэнергии из Российской Федерации осуществляется структурами, приближенными к предпринимателю Игорю Коломойскому.

"Электроэнергию из РФ импортирует компания "Юнайтед Энерджи". По данным СМИ она была крупнейшим поставщиком газа добычи полугосударственной "Укрнафты" для нужд "Днепроазота", который входит в активы Игоря Коломойского. Еще ранее компания "Нефть Форс", которая формально принадлежит заправщику с АЗС Коломойского, начала поставлять российский уголь на государственное "Центрэнерго", - сообщил Голобуцкий.

1 октября состоялась первая поставка электроэнергии по двустороннему контракту в направлении "Россия-Украина", ее осуществила частная компания "Юнайтед Энерджи", которую связывают с интересами бизнесмена Игоря Коломойского. Трейдер импортировал из России электроэнергию ровным графиком мощностью 100 МВт.

Как сообщал ExPro, 18 сентября Верховная Рада по предложению председателя комитета по энергетике и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса внесла изменения в закон "О рынке электроэнергии", которыми был разрешен импорт электроэнергии из России и Беларуси в ОЭС Украины на условиях двусторонних контрактов.

20 сентября сообщалось, что частная компания "ТАС энергия страны", владельцем которой является бизнесмен Сергей Тигипко планирует импортировать электроэнергию из РФ у государственной компании "Интер РАО".

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