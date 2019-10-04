В интересах олигарха: эксперт объяснил поправку Геруса по импорту электроэнергии из РФ

Председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус внес правку об открытии импорта электроэнергии с России в проект Верховной Рады в интересах Игоря Коломойского.

Об этом заявил энергетический эксперт Михаил Гончар в комментарии "Апострофу".

Эксперт считает, что Украина не должна открывать возможность импорта электроэнергии из РФ, пока не прекращена ее вооруженная агрессия, поскольку восстанавливать энергетическую зависимость от Кремля опасно из-за применения Россией энергоресурсов как элемента политического шантажа. По мнению Гончара, руководитель комитета ВР по вопросам энергетики Андрей Герус пролоббировал внесения соответствующей поправки в законопроект, чтобы энергоемкие предприятия Игоря Коломойского смогли получать дешевую электроэнергию.

"Под прикрытием создания или развития конкурентного рынка электроэнергии, мол, снять все ограничения на импорт. И таким образом, чтобы на рынок попала более дешевая электроэнергия. В условиях нормальных отношений с Россией, наверное, это было бы возможно. В условиях, когда Россия – агрессор, должно быть табу на подобные вещи. Здесь, я думаю, интерес "приватовской" группировки... Руководитель комитета сыграл роль слуги олигархата. Он не впервые замечен на таких действиях, которые служат интересам олигархической структуры", - сказал Гон чар.

Эксперт отметил, что Кремль пытается использовать энергозависимость Украины для давления в своих политических интересах и не исключил возможности организации с ее стороны кибератак на нашу энергосистему.

"Мы создаем угрозу на зимний период, если будет холодная зима, если не будет хватать тепловой маневровой генерации, то для поддержания баланса в объединенной энергосистеме придется брать больше электроэнергии по импорту. Россия тогда скажет, что мы можем это обеспечить при условии подписания контракта, и обусловит это определенными политическими требованиями... Более того, мы не должны исключать риски того, что зимой Россия сознательно попытается нам устроить, условно, холодный темный сценарий, то есть, кроме кризиса, связанного с прекращением транзита газа через территорию Украины, они вполне могут прибегнуть и к кибератакам на объединенную энергосистему", - заявил Гончар.

18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус с нарушением регламента пролоббировал правку - позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

1 октября была осуществлена первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Поставка проведена ровным графиком мощностью 100 МВт. По данным источника на рынке, импорт осуществлен компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Игорем Коломойским.

Экс-председатель НКРЭКУ Дмитрий Вовк высказал мнение, что пролоббированный председателем парламентского комитета по вопросам энергетики Андреем Герусом импорт электроэнергии из России возвращает страну в состояние зависимости от Кремля.