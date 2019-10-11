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НКРЭКУ намерено предоставить необоснованные льготы импортерам электроэнергии

пятница, 11 октября 2019, 19:45
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Проект решения НКРЭКУ по уплате тарифа на передачу НЭК "Укрэнерго" при экспортно-импортных операциях ставит импортеров электроэнергии в привилегированное положение, критически осложняет положение экспортеров. Таким образом власть уничтожает отечественную генерацию.

Об этом написал президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец в Facebook.

"История с правкой Геруса, которой был открыт импорт электроэнергии из России, продолжается. НКРЭКУ обнародовала проект по установлению требований по уплате тарифа на передачу НЭК Укрэнерго при операциях экспорта и импорта электроэнергии. НКРЭКУ предлагает установить антиконкурентные требования, освобождающие от уплаты тарифа за передачу импортеров и обязывающие платить тариф на передачу только экспортеров", - написал Трохимец.

По его мнению, такое решение предоставляет преференции импортерам электроэнергии над экспортерами, искусственно увеличивая себестоимость экспорта.

"Экспортер или импортер электроэнергии при распределении межгосударственного сечения на аукционе претендуют на один объем пропускной способности. Тот факт, что себестоимость экспорта искусственно увеличивается на тариф на передачу, оказывает привилегированное положение импортерам над экспортерами. Следовательно, принятие указанных изменений в Кодекс системы передачи является антиконкурентными действиями НКРЕКП в понимании ч.2. ст. 15 Закона Украины "О защите экономической конкуренции" в части предоставления группам субъектов хозяйствования льгот или преимуществ, которые ставят их в привилейова е положение по отношению к конкурентам ", - написал Трохимец.

Он обратил внимание, что в настоящее время импорт электроэнергии осуществляется из России благодаря инициативе главы комитета Рады по энергетике Андрея Геруса. Отдавая предпочтение импортерам, власть фактически позволяет России зарабатывать на нашем энергорынке и уничтожает собственную генерацию.

"Это решение ставит в неравные условия экспортеров и импортеров электроэнергии, отдавая предпочтение последним. Импорт в Украину пока осуществляется из России. То есть украинская власть сознательно дает российской генерации зарабатывать на украинском рынке, а украинскую генерацию убивает", - пояснил Трохимец.

Ранее председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что Россия руками Геруса делает Украину энергозависимой, чтобы иметь возможность давить на украинскую власть. Он напомнил, что "энергетическое оружие" в Кремле уже использовали против Украины. По его мнению, импорт электроэнергии из России с 1 октября, - это шаг, которым увеличивается зависимость от РФ и который будет иметь негативные последствия не только для энергетической отрасли, но и страны в целом.

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