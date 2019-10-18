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В АЭУ призвали депутатов не поддерживать проектов по импорту электроэнергии, которые угрожают евроинтеграции

пятница, 18 октября 2019, 16:22
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Депутатов просят не поддерживать законопроекты по импорту электроэнергии, угрожающие евроинтеграции, ведь после поддержки профильным комитетом, они приведут к убыткам в энергетической отрасли.

Об этом говорится в обращении президента Ассоциации энергетики Украины Александра Трохимца к народным депутатам Украины.

Эксперт отмечает, что поддержанные Комитетом по вопросам энергетики и ЖКУ проекты законов "О внесении изменений в Закон Украины "О рынке электрической энергии" (№ 2233) и "О внесении изменения в Закон Украины "О рынке электроэнергии" (№2236 -2) предусматривают возможность импорта электроэнергии по двусторонним договорам из стран, которые не являются участниками Энергетического Сообщества, применение ценовых ограничений на рынке электроэнергии законом, избирательное применение права отключения от энергосистемы отдельных электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии.

Трохимец подчеркнул, что введение таких норм в законодательство нарушает Соглашение об ассоциации Украины с ЕС в части энергетики, ведь Украина взяла на себя обязательства имплементировать европейские нормы права в украинское законодательство. Таким образом, это может осложнить отношения Украины с ЕС и угрожает евроинтеграции, и может повлечь снятие санкции из России. Он призвал депутатов не поддерживать эти проекты на голосовании в Раде.

"Негативные последствия, к которым может привести принятие законопроектов 2233 и 2236-2:

1. Дополнительные аргументы для снятия санкций с Российской Федерации из-за создания прецедента свободной торговли электроэнергией, которая не относится к критическому импорту и ядерной безопасности.

2. Нанесение ущерба украинским энергогенерирующим предприятиям и украинской экономике в целом через выведения средств на внешние рынки.

3. Осложнения взаимоотношений с ЕС и отмена последних достижений - в том числе и безвизового режима", - написал Трохимец.

На заседании Комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКУ 16 октября был одобрен законопроект Андрея Геруса "О внесении изменения в Закон Украины "О рынке электроэнергии" (№2236-2), которым предлагается отменить возможность импорта электроэнергии из РФ, но оставить из Беларуси.

По мнению народного депутата Украины, члена комитета Михаила Бондаря законопроект Геруса уничтожает рынок электроэнергии и возвращает энергетику к ручному управления, что приведет к срыву евроинтеграции Украины и усилению энергозависимости от России.

Ранее Европейская Бизнес Ассоциация выразила обеспокоенность тем, что важные для энергетической отрасли законопроекты были одобрены Комитетом ВР по вопросам энергетики и ЖКХ с нарушением регламентных норм.

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