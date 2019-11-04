RU  UA  EN

понедельник, 4 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.60
Меню
Бизнес

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

4 ноября

15:49
Названа новая дата разведения сил в Петровском: подробности и карта
15:39
Даже у сторонников Путина большие сомнения: Чубаров рассказал о реальной ситуации в Крыму
15:17
Бывший муж Ани Лорак показал, кто воспитывает их совместную дочь
14:57
Появилось видео момента жуткого ДТП с BMW в Киеве и данные о ребенке
14:35
Бил по голове и пытался изнасиловать: убийца девочки под Одессой сделал жуткое признание
14:12
Остановите "убийство": под ОПУ устроили митинг из-за новых законов для бизнеса, фото
14:09
Украина направила России ноту с жесткими требованиями: появились подробности
14:02
Экс-солистка "ВИА Гры" впервые рассказала, как пластика груди едва не обернулась для нее горем
13:53
Разбивали тыквы с триколором: на "Арт-заводе "Платформа" прошла акция против российского бизнеса в Украине
13:41
Сорвал флаг УПА и выпрыгнул из окна: под Киевом россиянин устроил дебош, фото и видео
13:39
Учились в одной школе: всплыли новые детали убийства девочки ровесником под Одессой
13:32
Честь провести с ней время: Леонардо ДиКаприо рассказал, кого считает лидером нашего времени
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Увеличился втрое: в СМИ опровергли заявление Геруса об импорте электроэнергии из России

понедельник, 04 ноября 2019, 15:49
переглянути новину українською

Импорт электроэнергии из России в Объединенную энергосистему Украины в начале ноября по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь увеличился в 3 раза – до 12 млн кВт-ч/сутки, несмотря на заявление председателя парламентского комитета по вопросам энергетики и коммунальных услуг Андрея Геруса, что импортные поставки из России в конце октября – в начале ноября стали убыточными.

Как сообщают источники ExPro на рынке, среднесуточный показатель импорта электроэнергии из РФ в октябре составил 4,12 млн кВт-ч, а 1-3 ноября импорт увеличился до 12 млн кВт-ч, передает "Обозреватель".

В октябре поставки электроэнергии из России в целом составили 128 млн кВт-ч. По данным источников, объемы импорта электроэнергии из Беларуси в течение июля-октября выросли в два раза – с 103 до 215 млн кВт-ч.

Как сообщал ExPro, импорт электроэнергии из России начался с первых дней октября. Поставки по двусторонним договорам стали возможными после внесения изменений в закон "О рынке электроэнергии" (18 сентября 2019 года), по инициативе главы профильного парламентского комитета Андрея Геруса.

Импорт из страны-агрессора был раскритикован депутатами и СМИ, и 16 октября комитет по вопросам энергетики и ЖКХ одобрил законопроект №2236-2, которым предлагается исключить возможность импорта электроэнергии из России для продажи на рынке двусторонних договоров, однако такую возможность предлагается оставить для поставок из Беларуси.

3 ноября Герус опубликовал в Facebook итоги работы рынка электроэнергии, в которых заявил об убыточности для трейдеров осуществления импортных операций из России и Беларуси.

"На последней неделе октября импорт был убыточен, поэтому некоторые компании прекратили импорт в ноябре. В первые дни ноября импорт также убыточный", – отмечал он.

Фотовзгляд

Все галереи
Ходячие мертвецы. В Киеве прошел Парад Зомби

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Последний бастион: чем грозит Украине решение Дании по "Северному потоку-2"

Электроэнергия из России – уже печальная реальность

Пока мы не решим проблему верховенства права, в Украине не будет инвестиций - Сергей Евтушенко

Конец эпохи российского газа: что Украине предлагают США

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: