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Шахтеры ДТЭК добыли более 18 млн тонн угля в рамках подготовки к отопительному сезону

четверг, 07 ноября 2019, 18:57
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Шахтеры ДТЭК Энерго с начала года добыли 18,5 млн тонн угля, он обеспечит стабильную работу тепловых электростанций компании и всей энергосистемы в осенне-зимний период.

Об этом пишет УНИАН.

"Украинский уголь - приоритет для Украины и для ДТЭК. Собственное топливо является гарантом энергетической безопасности государства. На складах наших теплоэлектростанций накопили больше миллиона тонн угля. Этого топлива достаточно для стабильной работы предприятий на протяжении холодных месяцев отопительного периода. ДТЭК и в дальнейшем будет прикладывать максимум усилий, чтобы страна успешно перезимовала - без отключений света и тепла", - рассказал гендиректор ДТЭК Энерго Дмитрий Сахарук.

Согласно сведениям из компании, горняки ДТЭК планируют добыть еще порядка 4,5 млн тонн угля. Также компания законтрактовала 388 тысяч тонн угля газовой марки из Колумбии, поскольку украинского на полноценную работу ТЭС не хватило бы из-за плановых ремонтов блоков АЭС и снижения отпуска ГЭС. Потому тепловая генерация должна отпустить больше электроэнергии, чем планировалось и для этого понадобилось больше угля. Подробнее о вкладе ДТЭК в подготовку энергосистемы Украины к осенне-зимнему периоду в компании рассказали на своем сайте.

ДТЭК – в данный момент является крупнейшим частным инвестором в энергетику Украины. Группа развивает бизнесы по добыче природного газа и угля, возобновляемой и тепловой генерации электроэнергии, распределению электроэнергии электросетями, поставке электроэнергии клиентам, внедрению энергоэффективных решений, зарядке электромобилей. ДТЭК Энерго обеспечивает замкнутый цикл производства электроэнергии из угля. Установленная мощность в генерации электроэнергии – 13,5 ГВт. В угледобыче создан полный производственный цикл: добыча и обогащение угля, сервисное обслуживание шахтного оборудования. В 2018 году капитальные вложения ДТЭК составили 20 млрд грн, налоговые отчисления – 27 млрд грн. В ДТЭК работают 80 тысяч сотрудников. 100% компании принадлежит SCM Limited, а конечным бенефициаром является Ринат Ахметов.

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