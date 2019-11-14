Испортит репутацию Украины: в ЕБРР предупредили о последствиях ретроспективного пересмотра "зеленого" тарифа

Ретроспективный пересмотр "зеленого" тарифа, инициированный главой Комитета ВР по энергетике Андреем Герусом, испортит репутацию Украины в глазах иностранных инвесторов.

Об этом заявил управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне, передает "Обозреватель".

"Будут ужасные последствия. Прежде всего, он разрушит систему опционов, которая обеспечивает справедливость по отношению к инвестициям, но более важно другое – испорченная репутация Украины как места для инвестиций, для иностранных инвесторов, их у вас не так много", - заявил Патроне.

Он акцентировал, что для решения проблем на рынке электроэнергии власть должна вести диалог с участниками рынка, а не использовать в качестве инструмента меры ретроспективного изменения законодательства.

"Диалог о решении проблемы на рынке электроэнергии должен быть, но должен быть очень конструктивным на добровольной основе, и власти не должны принимать никаких ретроспективных мер", - сказал Патроне.

Ранее посол Норвегии в Украине Уле Хорпестад заявил, что для инвесторов стабильные условия для инвестиций - это фундаментальный вопрос, и они негативно отреагируют на ретроспективный просмотр "зеленого" тарифа.