RU  UA  EN

четверг, 21 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.00
Меню
Бизнес

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

21 ноября

18:46
Мародерство россиян на украинских кораблях высмеяли жесткой карикатурой
18:10
Из-за редкой мутации взрослая овчарка выглядит как щенок: фото
17:54
Вокруг известного украинского издательства разгорелся скандал в сети из-за России: фото
17:40
Скандал с нардепом-педофилом из "Слуги народа": появилось фото указа президента, подтверждающего судимость
17:15
81-летний Энтони Хопкинс рассказал, как поддерживает активность мозга
17:08
НАБУ завело дело против экс-главы СБУ: в чем его подозревают
16:59
Что я только не пробовал: MELOVIN честно рассказал о борьбе с позорной привычкой
16:58
Зеленский сделал заявление о расследовании убийств на Майдане
16:45
В Украину пришли первые снегопады: в сети делятся фото из разных регионов
16:35
Морально надавили: в скандале с нардепом-педофилом всплыл "след" Богдана
16:32
Привет, 1937-й год: сети взорвались шутками и фотожабами из-за принятия в России нового закона
16:15
Премьеру фильма с Сэмюэлом Л. Джексоном отменили из-за секс-скандала
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Кучеренко обвинил Геруса в очередных манипуляциях - детали скандала в комитете Рады

четверг, 21 ноября 2019, 16:24
переглянути новину українською

Председатель энергетического комитета ВР Андрей Герус распространяет манипулятивные данные о рынке электроэнергии.

Об этом написал народный депутат Украины, первый заместитель комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко в Facebook, комментируя интервью Андрея Геруса радио НВ.

"По интервью Андрея Геруса. Моя оценка - очередная манипуляция. На любом эфире, площадке готов к "дискуссии", господин "новое лицо"! Не ходите без меня по эфирам, не распространяйте полуправду. Для начала - сделайте прямую трансляцию заседаний Комитета", - написал Кучеренко.

В частности, он обратил внимание на ложные заявления Андрея Геруса о недостатке в Украине электроэнергии, который якобы вызвал необходимость восстановить ее импорт из России и Беларуси, и слишком высокой цене отечественного тока. А также утверждение Геруса, что импорт электроэнергии не нарушает обязательства Украины, которые она взяла в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС, хотя на самом деле это не так.

Напомним, ранее президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец сообщил, что импортеры российской электроэнергии демпингуют на украинском рынке, убивает отечественную энергетику, что грозит сорвать интеграцию Украины в европейскую энергосистему. Он также отметил, что объем российской электроэнергии, поставляемый на сегмент рынка двусторонних договоров, уже превышает 15%.

С 1 октября благодаря "поправке Геруса" началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Игорем Коломойским. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза - с 2,4 млн кВт-час до 4,5 млн кВтч в сутки. В начале ноября он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза - до 12 млн кВт-ч в сутки.

11 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил - он не знал, что принятые по инициативе Геруса изменения в закон о ядерной энергетике позволили восстановить коммерческий импорт электроэнергии из РФ.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел съезд партии "Слуга народа"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Последний бастион: чем грозит Украине решение Дании по "Северному потоку-2"

Электроэнергия из России – уже печальная реальность

Пока мы не решим проблему верховенства права, в Украине не будет инвестиций - Сергей Евтушенко

Конец эпохи российского газа: что Украине предлагают США

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: