Кучеренко обвинил Геруса в очередных манипуляциях - детали скандала в комитете Рады

Председатель энергетического комитета ВР Андрей Герус распространяет манипулятивные данные о рынке электроэнергии.

Об этом написал народный депутат Украины, первый заместитель комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко в Facebook, комментируя интервью Андрея Геруса радио НВ.

"По интервью Андрея Геруса. Моя оценка - очередная манипуляция. На любом эфире, площадке готов к "дискуссии", господин "новое лицо"! Не ходите без меня по эфирам, не распространяйте полуправду. Для начала - сделайте прямую трансляцию заседаний Комитета", - написал Кучеренко.

В частности, он обратил внимание на ложные заявления Андрея Геруса о недостатке в Украине электроэнергии, который якобы вызвал необходимость восстановить ее импорт из России и Беларуси, и слишком высокой цене отечественного тока. А также утверждение Геруса, что импорт электроэнергии не нарушает обязательства Украины, которые она взяла в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС, хотя на самом деле это не так.

Напомним, ранее президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец сообщил, что импортеры российской электроэнергии демпингуют на украинском рынке, убивает отечественную энергетику, что грозит сорвать интеграцию Украины в европейскую энергосистему. Он также отметил, что объем российской электроэнергии, поставляемый на сегмент рынка двусторонних договоров, уже превышает 15%.

С 1 октября благодаря "поправке Геруса" началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Игорем Коломойским. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза - с 2,4 млн кВт-час до 4,5 млн кВтч в сутки. В начале ноября он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза - до 12 млн кВт-ч в сутки.

11 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил - он не знал, что принятые по инициативе Геруса изменения в закон о ядерной энергетике позволили восстановить коммерческий импорт электроэнергии из РФ.