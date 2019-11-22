RU  UA  EN

пятница, 22 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.00
Меню
Бизнес

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

22 ноября

18:58
Олег Винник в третий раз собрал столичный Дворец Спорта: фото
18:56
Десятки дней комы: появились радостные новости о бойце, получившем тяжелое ранение на Донбассе
18:40
У нас будет еще один: Алек Болдуин с женой поделились планами после потери ребенка
18:20
Coldplay отказались от гастролей по необычной причине: фаны рискуют никогда не увидеть их на сцене
18:05
Молодой украинский офицер погиб на Донбассе: опубликовано фото бойца
18:02
Это не в моем стиле: режиссер "Джокера" лично опроверг слухи о запуске сиквела
17:53
Осенний шторм: появились новые фото затопленного украинского курорта
17:44
Влюбленная Могилевская выпустила клип с полуобнаженными парнями: видео
17:35
Под Кривым Рогом прозвучал мощный взрыв: что известно
17:09
Звезда Spice Girls пожаловалась на безденежье и отсутствие работы в США
16:58
В Запорожье прямо на улице сгорел человек: фото с места жуткого ЧП
16:49
Ирина Билык призналась, что натолкнуло ее на мысли о разводе
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Импорт электроэнергии из РФ по проекту Геруса грозит уничтожением угольной отрасли - лидеры профсоюзов

пятница, 22 ноября 2019, 13:37
переглянути новину українською

Импорт тока из России, начавшийся из-за "правки Геруса", грозит уничтожением угольной отрасли.

Об этом говорится в обращении лидера Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца и председателя Профсоюза работников угольной промышленности Украины Виктора Турманова, адресованном президенту, премьеру и главе Верховной Рады, передает "Обозреватель".

Лидеры профсоюзов отмечают, что шахтеры обеспокоены ситуацией, связанной со стремительным ростом импорта электроэнергии из Российской Федерации, суточный объем поставок которой в ноябре по сравнению с октябрем увеличился в три раза и составляет 12 млн кВт-ч. К тому же объемы импорта не ограничены, что сказывается на отечественных тепловых электростанциях и угледобывающих предприятиях.

"Неограниченный импорт полностью замещает потребность в нашем отечественном угле, который становится совсем ненужным. Как следствие, тепловые станции не покупают уголь украинского производства, а угольные предприятия не получают необходимые средства, в том числе и для выплаты и повышения заработной платы, долги по которой сегодня составляют более 500 млн грн и на конец года превысят 1 миллиард гривен", – отмечается в обращении.

Лидеры профсоюзов горняков отмечают, если импорт окончательно сделает труд шахтеров ненужным, то без работы и средств на жизнь останутся десятки тысяч людей и сотни тысяч их родных и близких. А в дальнейшем закономерно опустеют местные бюджеты, и не за что финансировать расходы по всем направлениям деятельности.

Ранее Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины обратилась к президенту, премьеру, секретарю СНБО и главе НКРЭКУ с призывом остановить импорт электроэнергии из РФ, подчеркнув, что сохранение нынешних объемов импорта грозит остановкой 75% украинских угледобывающих предприятий и большинства атомных блоков.

С таким же призывом к представителям власти обратился председатель независимого профсоюза горняков Донбасса Николай Волынко, который предупредил, что неограниченный импорт тока из России и Беларуси уничтожает отечественную тепловую генерацию и угледобывающую отрасль. Его требование поддержал также профсоюз работников энергетики и электротехнической промышленности Украины, который в своем обращении к руководителям страны отметил, что импорт электроэнергии из России и Беларуси спровоцировал кризисную ситуацию в энергоотрасли и грозит возникновением социальной напряженности из-за увольнения около сотни тысяч работников отрасли.

18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который председатель энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку – разрешить импорт электроэнергии из России. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Однако с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Игорем Коломойским.

11 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил – он не знал, что принятые по инициативе Геруса изменения в закон о ядерной энергетике позволили восстановить коммерческий импорт электроэнергии из РФ. Президент отметил, что необходимо разобраться с импортом электроэнергии из России.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел съезд партии "Слуга народа"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Электроэнергия для населения: в чем цена вопроса?

Последний бастион: чем грозит Украине решение Дании по "Северному потоку-2"

Электроэнергия из России – уже печальная реальность

Пока мы не решим проблему верховенства права, в Украине не будет инвестиций - Сергей Евтушенко

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: