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Импорт электроэнергии ухудшает надежность энергосистемы - "Укрэнерго"

пятница, 22 ноября 2019, 17:42
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В четверг, 21 ноября в ходе обсуждения проекта Отчета по оценке соответствия (достаточности) генерирующих мощностей начальник отдела научно-проектного центра Национальной энергетической компании (НЭК) "Укрэнерго" Борис Костюковский заявил, что импорт электроэнергии, который начался вследствие «поправки Геруса», не позволяет решить проблему балансировки энергосистемы Украины, ведь импортные поставки могут приводить к уменьшению резервов тепловой генерации, также импорт в часы профицита (падение потребления) ухудшает надежность работы энергосистемы.

Об этом сообщил ExPro.

"Любой импорт - это замещение нашей генерации. Очевидно, что замещение тепловой генерации, а это единственный ресурс, кроме гидроэнергетики, для балансировки энергосистемы, то есть, вытесняя тепловую генерацию, мы вытесняем те балансовые возможности, которых у нас и так не хватает", - сказал он, добавив, что ровный график импорта вытесняет атомную генерацию.

Также Костюковский отметил, что импорт происходит в те часы суток, когда наблюдается профицит мощности в энергосистемах сопредельных стран, то есть в середине дня и ночью, когда в Украине и так достаточно своих мощностей, а не в период утреннего и вечернего максимумов, когда имеет место их дефицит.

"На сегодня, импорт стараются обеспечить тогда, когда в смежных энергосистемах возникает профицит мощности. А когда это возникает? Это, как правило ночной и дневной провал, а также сезонное снижение потребления в тех странах, откуда мы можем получать этот импорт ... Импорт в ночное период и в дневное провал нагрузки - это еще больше ухудшает ситуацию с возможностью обеспечения балансовой и операционной надежности энергосистемы", - сказал представитель "Укрэнерго".

Костюковский, учитывая выше сказанное, подытожил, что полагаться на импортные поставки электроэнергии в вопросе покрытия дефицитов во время зимних максимумов потребления нельзя.

"Рассчитывать на импорт в зимний период, с нашей точки зрения, нет смысла. Строить на этом стратегию, пожалуй, нельзя с точки зрения энергетической безопасности страны. Тем более, что импорт может быть, а может его и не быть. Поэтому мы должны иметь собственные мощности для прохождения зимних максимумов независимо от возможности импорта электроэнергии", - подчеркнул он.

18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который председатель энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку – разрешить импорт электроэнергии из России. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Однако с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта.

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