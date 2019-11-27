Импорт электроэнергии из России: нардеп сообщил о создании в СНБО спецгруппы по мониторингу угроз

В СНБО будет создана профессиональная группа специалистов для мониторинга ситуации и угроз в энергетике, возникших из-за импорта электроэнергии из России.

Об этом сообщил народный депутат, первый заместитель комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко в Facebook, передает "Главком".

"На встрече с секретарем СНБО Алексеем Даниловым обсудили ситуацию на энергорынке и реальные угрозы энергетической безопасности Украины - газ, электроэнергия, ТКЭ. Не обошли вниманием и питьевую воду, и жилой фонд. Как я понял - в ближайшее время планируется создание профессиональных групп специалистов на направлениях для мониторинга и анализа ситуации. Вакуум, который образовался надо немедленно заполнять", - написал Кучеренко.

Ранее Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины обратилась к президенту, премьеру, секретарю СНБО и главы НКРЭКУ с призывом остановить импорт электроэнергии из РФ, подчеркнув, что сохранение нынешних объемов импорта грозит остановкой 75% украинских угледобывающих предприятий и большинства атомных блоков. С таким же призывом к представителям власти обратился председатель независимого профсоюза горняков Донбасса Николай Волынко, который предупредил, что неограниченный импорт тока из России и Беларуси уничтожает отечественную тепловую генерацию и угледобывающую отрасль.

11 октября президент Владимир Зеленский заявил - он не знал, что принятые по инициативе Геруса изменения в закон о ядерной энергетике позволили восстановить коммерческий импорт электроэнергии из РФ. Президент отметил, что необходимо разобраться с импортом тока из России.