Импорт российской электроэнергии вытесняет с рынка "Энергоатом", заявления Геруса об убыточности импорта недостоверны - СМИ

Импорт электроэнергии из России вытесняет компании "Энергоатом" с рынка и приводит к убыткам отечественных энергопредприятий.

Об этом говорится в материале "Главкома".

Издание отмечает, что российские импортеры демпингуют на рынке электроэнергии и продают ток по цене ниже, чем поставляют населению РФ. В результате, украинские энергопредприятия несут убытки и останавливаются.

"В Украине российская электроэнергия продается по цене ниже чем в РФ. Из-за демпинга импортеров на рынке начали падать цены на электроэнергию, энергетические предприятия, не выдерживая конкуренции, вынуждены останавливаться, а затем атомные и тепловые электростанции, угольные шахты несут убытки", - говорится в материале.

Автор обращает внимание, что импорт электроэнергии из России, который был восстановлен 1 октября благодаря "поправке Геруса", существенно вырос - в ноябре он увеличился втрое - до 12 млн кВт-ч/сутки, несмотря на заявление председателя энергокомитета ВР Андрея Геруса об его убыточности. Что привело к ограничению мощностей отечественных энергопредприятий компанией "Укрэнерго".

В конце ноября "Энергоатом" обратился в АМКУ с просьбой разобраться с антиконкурентными действиями импортеров электроэнергии из РФ и Беларуси на рынке "на сутки вперед".

"Они сделали невозможной продажу заявленного объема другими участниками рынка, в том числе и "Энергоатомом", и по поводу возможного нарушения законодательства оператором системы передачи НЭК "Укрэнерго", действия которого также нанесли ущерб атомщикам. Претензии компания обосновывает тем, что на рынке на сутки вперед сложилась ситуация, когда фактически блокируется возможность продавать электроэнергию АЭС. К примеру, 4 ноября с 2 до 6:00 часов наблюдалась ситуация, когда некоторыми продавцами были представлены и акцептованные оператором рынка заявки, которые были значительно меньше заявки НАЭК "Энергоатом", тогда как компания имеет самую низкую обоснованную цену на электроэнергию среди всех производителей", - отмечается в материале.

Руководство НАЭК отмечает, что подавать заявки на продажу электроэнергии на рынке "на сутки вперед" по цене, ниже, чем установлено ценовое ограничение для часов минимальной нагрузки энергосистемы Украины, могут только компании "Гарантированный покупатель", "Укргидроэнерго" и "Энергоатом". В компании отмечают, что в выше указанный период времени происходил импорт электроэнергии из Беларуси и/или РФ в размере от 487 до 983 МВт-ч, тогда как в ночное время является избыток собственной электроэнергии.

"Действия этих участников рынка (импортеров электроэнергии из Беларуси и/или РФ - ред.) дают основания считать их антиконкурентными, такими которые сделали невозможным продажу заявленного объема электроэнергии большинством участников рынка, в том числе и "Энергоатомом", - отмечают в НАЭК.

Ранее руководители энергокомпаний обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой остановить импорт электроэнергии из РФ, отметив, что он уничтожает украинскую энергетическую и угледобывающую отрасли и угрожает энергонезависимости страны и нацбезопасности.

4 декабря Верховная Рада приняла законопроект "О внесении изменений в закон" О рынке электроэнергии "(№2233), которым, запрещается продажа и/или поставки электроэнергии, импортируемая из РФ, по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке, но остается такая возможность при поставке на рынок "на сутки вперед". Кроме того, Кабмин наделяется правом в ручном режиме восстанавливать импорт электроэнергии из РФ по прямым договорам.