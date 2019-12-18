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Провал законопроекта 2543 в интересах дельцов, намеренных дешево скупить объекты ВИЭ - экс-губернатор

среда, 18 декабря 2019, 12:01
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Решение о ретроспективном пересмотре "зеленого" тарифа могут лоббировать бизнесмены, стремящиеся скупить действующие проекты в сфере ВИЭ.

Об этом заявил экс-глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев, комментируя отказ комитета ВР по энергетики во главе с Андреем Герусом от поддержки компромиссного законопроекта №2543 о добровольной реструктуризации "зеленого" тарифа, передает "Обозреватель".

Экс-губернатор предупредил, что непринятие компромиссного решения и ретроспективное изменение "зеленого" тарифа спровоцирует многочисленные судебные иски инвесторов против Украины.

"Как только будет принят ретроспективный пересмотр "зеленого" тарифа, только по Херсонской области инвестиции, которые будут не реализованы, это порядка 2 млрд долларов. Это все будут иски в суд против Украины", - сказал Гордеев.

Он не исключает, что конечной целью решения о ретроспективном снижении "зеленого" тарифа может быть стремление отдельных бизнесменов захватить уже работающие проекты в сфере альтернативной энергетики.

"Может, это нагнетание, чтобы потом эти проекты определенные дельцы тоже скупили за недорого, и потом сами их проводили. Может быть и такой вариант, и он тоже рассматривается инвесторами. Но в любом случае это неприемлемая государственная политика по инвестиционному климату в Украине", - считает Гордеев.

6 декабря в Верховной Раде был зарегистрирован проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики" (№2543), который предусматривает возможность добровольной реструктуризации "зеленого" тарифа. По словам одного из соавторов законопроекта, народного депутата Людмилы Буймистер, он является компромиссным, а условия реструктуризации "зеленого" тарифа согласованы с ключевыми игроками рынка ВИЭ.

13 декабря на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг под председательством главы комитета Андрея Геруса депутаты из фракции "Слуга народа" отказались поддержать законопроект № 2543 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики". За проголосовали 8 из 17 членов комитета, против голосовали члены комитета-депутаты от "Слуги народа".

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