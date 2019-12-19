Инвесторы обратятся в суд, если государство не пойдет на компромисс по "зеленому" тарифу - эксперт

В случае непринятия компромиссного решения по "зеленому" тарифу инвесторы, финансирующие проекты по развитию альтернативной энергетики, обратятся в суды и потребуют значительных компенсации от государства.

Об этом заявил народный депутат, член парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКУ председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, комментируя инициированный председателем комитета Андреем Герусом провал голосования по компромиссному законопроекту о "зеленом" тарифе, передает "Главком".

"Дело в том, что инвесторы пойдут в суд. Они брали кредиты, чтобы развернуть инвестиции в Украину, применить новые технологии по развитию зеленой энергетики. В данном случае меняются правила игры", - сказал Волынец.

26 ноября правительство Испании одобрило план по обеспечению дополнительного стабильного вознаграждения проектам возобновляемой энергетики с целью добиться отзыва судебных исков от инвесторов после ретроспективного сокращения выплат ранее.

По словам министра окружающей среды Терезы Рибери, эти новые выплаты помогут восстановить "доверие, стабильность и предсказуемость" для инвесторов. Напомним, что Испания в 2013 году осуществила ретроспективный пересмотр тарифов на зеленую электроэнергию.

В 2017 году правительство проиграло в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров ООН (ICSID), входящий в группу организаций Всемирного банка, по иску инвесторов, которые пострадали от снижения субсидий на возобновляемую энергию, и была обязана выплатить 128 млн евро основной суммы, а также проценты. Согласно решению суда, испанское правительство нарушило статью 10 Договора к Энергетической Хартии, лишив тем самым инвесторов справедливого режима.

Проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики" (№2543) был зарегистрирован в Верховной Раде 6 декабря 2019 года. Один из соавторов законопроекта, народный депутат Максим Ефимов, заявил, что проект является компромиссным и будет способствовать решению проблем на рынке "зеленой" энергетики, а также отметил его поддержку большинством участников рынка. На заседании Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ 13 декабря законопроект не нашел поддержки депутатов. Против проголосовали депутаты из фракции "Слуга народа", в том числе, председатель комитета по энергетике Андрей Герус.

Президент Украины Владимир Зеленский 27 ноября на украинском-литовском экономическом форуме заявил, что ретроспективного изменения "зеленого" тарифа не будет и украинская власть не планирует предпринимать никаких шагов, которые ухудшат условия ведения бизнеса в Украине.