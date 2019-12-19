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Надеются на компромисс: инвесторы рассказали о своих ожиданиях по пересмотру "зеленого тарифа"

четверг, 19 декабря 2019, 11:19
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Международные компании, реализующие проекты возобновляемой энергетики в Украине (ВИЭ), надеются, что Верховная Рада и президент не пойдут на ретроспективный пересмотр "зеленого" тарифа и не нарушат обязательств перед иностранными инвесторами.

Об этом заявил вице-президент норвежской компании NBT Берге Творг, передает РБК-Украина.

"Мы верим, что президент и парламент Украины найдут сбалансированное решение и покажут, что у них нет намерения внедрять ретроспективные изменения, и что они готовы защищать права инвесторов", - отметил Творг.

Комментируя отказ парламентского комитета по вопросам энергетики и коммунальных услуг поддержать компромиссный законопроект №2543 о добровольной реструктуризации "зеленого" тарифа, вице-президент NBT сообщил, что инвесторы сохраняют надежду, что компромиссное решение по "зеленому" тарифу принято.

"Мы надеемся, что будет найдено сбалансированное решение. Здесь обе стороны должны прийти к согласию, уступить друг другу и пойти навстречу. Потому что последствия, если этого не будет сделано, будут очень рискованными", - добавил Творг.

Вице-президент NBT подчеркнул, что только в 2019 иностранные инвестиции в Украину в сферу возобновляемой энергетики составили 4 млрд евро. Дальнейшие инвестиции, по его словам, зависят от уровня доверия к правительству и государству в целом.

"Все сводится к доверию. Доверие порождает уверенность, а за ней идут деньги и инвестиции", - подытожил Творг.

13 декабря на заседании профильного комитета депутаты из фракции "Слуга народа" во главе с главой комитета Андреем Герусом отказались поддержать законопроект №2543. По словам авторов законопроекта, из комитета ВР по экономическому развитию, он мог сохранить инвестиционную привлекательность Украины и позволял надеяться на устойчивое развитие ВИЭ.

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