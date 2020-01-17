"Предательство интересов Украины": нардеп обвинил инициатора импорта электроэнергии РФ Геруса в уничтожении угольной отрасли

Председатель энергетического комитета Верховной Рады Украины Андрей Герус пролоббировал импорт электроэнергии из России, что приведет к уничтожению отечественной генерации и угольной отрасли, чем предал интересы Украины.

Об этом, в частности, заявил народный депутат, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в ходе брифинга, передает РБК-Украина.

"Предатель Украины Андрей Герус, председатель комитета парламентского по вопросам энергетики, способствовал, что только за минувшие сутки поставлено российской электроэнергии в Украине в объеме 3,9 млн киловатт электроэнергии - 2,2 млн киловатт электроэнергии поставлено через Беларусь, российская электроэнергия, и плюс напрямую 1,7 млн. Если так дальше будет, то в этом году в Украине будет добыто на 6-7 млн тонн угля меньше, чем в предыдущем. Также производится меньше электроэнергии, останавливаются угольные шахты, блоки тепловых электростанций", - сказал Волынец.

Он отметил, что из-за импорта российского тока, в котором нет необходимости для страны, мощности отечественных энергопредприятий ограничивают, и они получают убытки. Уменьшение производства электроэнергии отечественными ТЭС уменьшает спрос на украинский уголь, что наносит ущерб угледобывающим предприятиям.

"Часто ровным графиком из России, в том числе ночью, поставляется электроэнергия, когда она является избыточной на рынке. Оператор "Укрэнерго" дает указание отключить блоки тепловых электростанций в Украине, они несут огромные убытки. Шахтеры, которые не могут сбыть украинский уголь на собственном рынке, несут огромные потери, шахты - убытки, а задолженность по зарплате горнякам уже составляет 1,2 млрд гривен", - сообщил Волынец.

Депутат обратил внимание, что простой в работе энергетических и угледобывающих предприятий сказывается на доходах местных и госбюджета, ведь компании уменьшают отчисления в них.

"Местные бюджеты и центральный бюджет не получают средства, не отчисляются средства в пенсионный фонд, фонды социального страхования. Останавливается все", - сказал Волынец.

Импорт электроэнергии из России было восстановлено с 1 октября 2019 благодаря "поправке Геруса". Объем российской электроэнергии, поставляемый на сегмент рынка двусторонних договоров, уже превышает 15%. Рост российского импорта привело к ограничению мощностей украинских энергопредприятий.

Ранее Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины призвала остановить импорт электроэнергии из РФ, подчеркнув, что сохранение нынешних объемов импорта грозит остановкой 75% украинских угледобывающих предприятий и большинства атомных блоков.

В декабре прошлого года СМИ сообщали, что решениями судов НАБУ и СБУ обязали возбудить уголовное дело против председателя энергетического комитета ВРУ Андрея Геруса за государственную измену и злоупотребление властью.