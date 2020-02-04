Манипуляции или сознательное мошенничество: в НКРЭКУ рассказали о нарушениях на рынке электроэнергии

В сегменте рынка "на сутки вперед", который находится под управлением ООО "Оператор рынка", выявлены серьезные манипуляции ценами на электроэнергию, и, учитывая объемы рынка, потенциальный вред генерирующим компаниям может составить миллиарды гривен.

Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, было отмечено значительное снижение цен в заявках участников рынка на продажу электрической энергии на рынке "на сутки вперед" в январе 2020 года, что может свидетельствовать о манипулировании рынком, об этом сообщает сайт регулятора.

Согласно сообщению регулятора, ГП "Оператор рынка" предоставил НКРЭКУ информацию об участниках рынка (большинство трейдеров и электропоставщиков), которые в заявках на продажу электрической энергии на рынке "на сутки вперед" в течение 30 - 31 января 2020 установили минимальные почасовые цены продажи, что может свидетельствовать о манипуляции. При этом отсутствует подтверждение заявок реальными объемами электроэнергии. Также аналогичное обращение направлено в антимонопольный комитет с целью всестороннего расследования.

По результатам рассмотрения информации, регулятор ограничился предупреждением участников рынка от проведения согласованных действий на рынке, запрещенных Правилами поведения на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке и сообщил, что рассматривает вопрос об осуществлении мероприятий по контролю в виде невыездных проверок хоздеятельности участников рынка, которые в своих заявках на продажу электроэнергии в января 2020 года устанавливали цены на искусственном уровне.

По оценкам участников рынка электрической энергии, эти манипуляций за все время стоили потребителям миллиарды гривен переплат и продолжаются довольно долгий период. Из этого назревает вопрос, почему ГП "Оператор рынка" закрывал на них глаза раньше, позволяя "зарабатывать" избранным компаниям.

Владимир Евдокимов до сих пор не замечал манипуляций на рынке

Напомним, что директором ГП "Оператор рынка" является Владимир Евдокимов, бывший член НКРЭКУ, который находится под следствием НАБУ как один из фигурантов принятия формулы "Роттердам+" по углю, был задержан летом 2019 года, но сразу отпущен из СИЗО под подписку о невыезде. Именно он был инициатором прайс-кепов на балансирующем рынке, после введения которых появилась схема с манипулированием.