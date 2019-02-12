Госгеонедра продала "Кольормет Украины" спецразрешение на изучение никелевых руд в Житомирской области

Государственная служба геологии и недр продала ООО "Кольормет Украины" специальное разрешение на геологическое изучение и опытную эксплуатацию Прутивського рудопроявления (Житомирская область) с содержанием сульфидномедноникелевых руд за 10,537 млн грн.

Как сообщает пресс-служба ведомства, специальное разрешение было продано на последнем голосовом аукционе.

Начальная стоимость спецразрешения составила 9,737 млн грн. Таким образом, стоимость спецразрешения выросла на 8,2%, или на 0,8 млн грн. За спецразрешение соревновались две компании - "Кольормет Украины" и ООО "Руд Инвестиум".

В комментарии компания победитель отметила интерес к добыче никеля для обеспечения авиастроения и производства аккумуляторов электрокаров.

Прутивськое рудопроявление расположено на территории Романовского, Пулинского и Барановского районов Житомирской области. Площадь 15 кв. км.

"Кольормет Украины", согласно реестру, зарегистрирована в Киеве, а ее конечным бенефициарным владельцем и руководителем является Марина Гарбуз.

Справка. На данный момент на мировом рынке наблюдается высокий спрос на никель в связи с ростом его использования для изготовления аккумуляторов электрокаров.

Ведущими странами, которые добывают никелевые руды являются Австралия, Филиппины, Россия и другие.