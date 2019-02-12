РУС. | УКР.

среда, 13 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.95
Меню
Бизнес

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

13 февраля

22:26
Цинизм и нахальство: журналистка жестко высказалась о походах адвоката Зайцевой по ТВ
21:56
Троллейбус в Киеве сломался под натиском пассажиров: опубликовано видео
21:32
В Киеве произошел серьезный пожар на "Левобережной": видео и первые подробности
21:25
Умер легендарный футболист киевского "Динамо"
21:25
Скандальное отстранение Супрун: в Кабмине пошли на "исключительные" меры
21:13
Аякс - Реал: стартовые составы
21:07
МАУ на заметку: в Британии приняли важное решение по названию Киева
21:00
Тоттенхэм Хотспур - Боруссия: стартовые составы
20:35
Убийца древнего Крыма: в сети назвали причину разрушения известного памятника
20:04
В Иране террористы атаковали автобус: десятки погибших, фото и видео
19:40
Нужно менять всю систему: Тимошенко рассказала о новой конституции
19:35
В России бьют тревогу из-за новых санкций от США: названа причина
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Госгеонедра продала "Кольормет Украины" спецразрешение на изучение никелевых руд в Житомирской области

вторник, 12 февраля 2019, 14:50

Государственная служба геологии и недр продала ООО "Кольормет Украины" специальное разрешение на геологическое изучение и опытную эксплуатацию Прутивського рудопроявления (Житомирская область) с содержанием сульфидномедноникелевых руд за 10,537 млн грн.

Как сообщает пресс-служба ведомства, специальное разрешение было продано на последнем голосовом аукционе.

Начальная стоимость спецразрешения составила 9,737 млн грн. Таким образом, стоимость спецразрешения выросла на 8,2%, или на 0,8 млн грн. За спецразрешение соревновались две компании - "Кольормет Украины" и ООО "Руд Инвестиум".

В комментарии компания победитель отметила интерес к добыче никеля для обеспечения авиастроения и производства аккумуляторов электрокаров.

Прутивськое рудопроявление расположено на территории Романовского, Пулинского и Барановского районов Житомирской области. Площадь 15 кв. км.

"Кольормет Украины", согласно реестру, зарегистрирована в Киеве, а ее конечным бенефициарным владельцем и руководителем является Марина Гарбуз.

Справка. На данный момент на мировом рынке наблюдается высокий спрос на никель в связи с ростом его использования для изготовления аккумуляторов электрокаров.

Ведущими странами, которые добывают никелевые руды являются Австралия, Филиппины, Россия и другие.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киев вернулась сказочная зима

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Страх Польши перед украинской курятиной и ядерные реакторы из России: с кем и чем торгует Украина

Украинскую армию можно было полностью перевооружить за 5 лет – военный эксперт

"Автострада" запустила завод по производству покрытия для международной трассы Go Highway

Инфраструктурное возрождение экономики

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: