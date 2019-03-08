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Украинская газовая труба может превратиться в груду металлолома: назван опасный план Кремля

пятница, 08 марта 2019, 11:26

Поставки российского газа в ЕС через Украину могут прекратиться в 2020 году, а украинская газотранспортная система станет металлоломом.

Об этом сообщает "Апостроф".

В январе 2020 года истекает срок действия нынешнего контракта на транзит газа между НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпромом", который был подписан тогдашним премьер-министром Украины Юлией Тимошенко 18 января 2009 года.

"С 19 января 2020 года, если не будет заключен новый договор, транспортировку российского газа в Европу через Украину не будет регулировать какой-либо документ", - говорится в сообщении.

По словам исполнительного директора НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко, "поставки российского газа в ЕС через Украину могут прекратиться в 2020 году", то есть по истечении действия нынешних газовых договоренностей. Он без каких либо намеков прямо заявил, что НАК "Нафтогаз" не ведет никаких переговоров и не предпринимает каких-либо шагов для решения проблемы. А отсутствие новой договоренности о транзите на период после 2020 года, по его словам, "это наиболее вероятный сценарий".

Также Витренко подчеркнул, что в декабре этого года Россия закончит строительства "Северного потока-2" и тогда у РФ не будет необходимости использовать украинский транзит.

"Соответственно, украинская газотранспортная система просто окажется тысячами тонн никому не нужного металла, использовать который можно разве что в качестве металлолома – о чем уже мечтают переработчики металлолома в Турции и ЕС", - отмечают в сообщении.

Как заметил один из участников экспертной дискуссии в Европейском политическом центре, в ЕС после мероприятия осталось устойчивое впечатление, что осуществлять транзит через Украину или поставлять российский газ в страну в следующем году не заинтересован никто – ни Россия, что еще можно понять, ни Украина, что понять европейцам немного тяжелее.

Подробней читайте в материале "Апострофа": "Россия готовит "газовый" удар по Украине: что поможет избежать катастрофы".

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