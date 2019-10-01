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​Инвестиции уже уходят: экс-замминистра рассказал о последствиях принятия "рентного" проекта 1210

вторник, 01 октября 2019, 12:15
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Последствия непродуманного принятия законопроекта о повышении ренты на добычу руды от депутатов ВРУ можно наблюдать уже сейчас.

Об этом сообщил Александр Каленков - президент ОП "Укрметаллургпром" и советник профильного министерства в комментарии "Апострофу".

Он привел в пример "ArcelorMittal Кривой Рог", инвесторы которого заявили, что выведут из Украины около 433 млн долларов в качестве дивидендов.

По мнению эксперта реализация указанного проекта грозит закрытием ведущих горнодобывающих предприятий, что нанесет сильный экономический удар по смежным отраслям.

"Сейчас мы видим, что все рынки идут вниз. Все металлурги Украины уже работают в убыток. Кризис, о котором предупреждали, уже у нашего порога. А власть своими неумелыми действиями нас к этому кризису подталкивает… Если в одном Кривом Роге на горнорудных предприятиях работает – 50 тысяч человек, то у смежников - 80 тысяч. Понятно, что пострадают отрасли, которые находятся и дальше по цепочке. Прежде всего металлурги. То есть, мы говорим обо всем горно-металлургическом комплексе, это треть всего промышленного производства и 30% валютной выручки страны. Первым почувствуют действие "мины", которую закладывает законопроект, в Кривом Роге. Затем волна на пойдет по всей Украине, и в итоге, ее почувствуем все мы - через валютный курс, снижение налоговых поступлений", - отметил Каленков.

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