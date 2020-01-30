Всплыли новые детали скандала с "Укроборонпромом" из-за бракованной техники для ВСУ: документ

Военный эксперт Сергей Згурец привел новые факты про обнаруженные трещины на пяти БТР-4, которые были отправлены украинским военным.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Згурец отметил, что ситуация с поиском брака в корпусах, изготовленных "Укроборонпромом" в рамках госзаказа, свидетельствует об отсутствии координации между основными стейкхолдерами. В частности, по проверке качества 12 машин, переданных 92-й отдельной механизированной бригаде в конце прошлого года.

Эксперт напомнил заявление заместителя гендиректора концерна Мустафы Найема, сделанное 24 января: "У нас сдержанная, но очень обнадеживающая новость. Только что совместная комиссия в составе конструкторов ХКБМ, представителей Министерства обороны и Военного представительства МОУ завершили проверку всех БТР-4Е, которые были переданы "Укроборонпромом" в конце прошлого года и находятся в распоряжении воинской части. По результатам проверки никаких дефектов, в том числе непроваров, трещин и несплавок не было найдено. Вся поставлена техника полностью соответствует технической документации".

Речь идет о первых 12 БТР-4 из заказанных 45 машин. Как утверждал гендиректор Укроборонпрома Абромавичюс, совместными усилиями правительства, нового руководства концерна и Министерства обороны, удалось разблокировать контракт под государственные гарантии от 2016 года.

Згурец опубликовал документ "О приостановлении приема и отгрузки БТР-4Е" за подписью руководителя 85-го военного представительства Олега Плющакова, который тот разослал пяти адресатам. В нем говорится, что во время подготовки к проведению в ХКБМ дополнительных работ были обнаружены трещины на сварных соединениях новых корпусов. Аналогичные дефекты при проверке обнаружены на пяти бронетранспортерах, поставленных в воинскую часть.

"После ознакомления с документом невольно чувствуешь, что веры нет никому. Напомню, именно это представительство ранее оценивало качество корпусов, которые поступили на ХКБМ из Лозовой, которые отвечающую всем требованиям. А потом на них документально зафиксировали многочисленные дефекты. И именно это представительство одобрило приемку уже готовых 12 бронетранспортеров, на которых позже нашло брак.

Показательно, что документ, подписанный начальником 85-го военного представительства МОУ, датированный 24 января. Это порождает дополнительные вопросы. Ведь именно в этот день, напомню, прозвучала "очень обнадеживающая новость» от "Укроборонпрома" об отсутствии "никаких дефектов" на корпусах 12 БТР-4Е.

Противоположность позиций Минобороны и Укроборонпрома выглядит как попытка сознательно ввести в заблуждение верховного главнокомандующего и общественность относительно реального состояния с поставками в армию техникой. Или - как отсутствие координации между двумя ключевыми ведомствами", - отметил Згурец.

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